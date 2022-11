Rusia intenta reducir amenazas de armas nucleares en nota a OIEA

(Bloomberg) -- Diplomáticos rusos intentaron reducir los crecientes temores de que el Kremlin pudiera usar armas nucleares en su guerra en Ucrania y aclararon que su uso contra las fuerzas convencionales solo ocurriría si la existencia del país estuviera en juego.

La nota que circuló entre diplomáticos del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena fue el segundo intento del Kremlin este mes de aclarar su doctrina atómica. A medida que sus tropas comenzaron a perder terreno en el campo de batalla, el presidente Vladímir Putin alimentó en septiembre los temores de una escalada con advertencias de que Rusia usaría todos los medios disponibles para defender las partes de Ucrania que había anexado ilegalmente.

Si bien la estrategia nuclear de Rusia le permite “recurrir hipotéticamente a las armas nucleares”, se lanzaría un ataque solo en respuesta al primer uso por parte de otro país o si “la existencia misma del Estado está en peligro”, según el documento. “La tarea más inmediata es evitar cualquier choque militar de potencias nucleares”.

Las insinuaciones de Putin sobre un posible uso de armas nucleares, junto con amenazas más explícitas de otros funcionarios del Kremlin, provocaron denuncias de Estados Unidos y sus aliados, así como críticas veladas de China e India. La semana pasada, el presidente chino, Xi Jinping, dijo al canciller alemán, Olaf Scholz, que se oponía al uso de la fuerza nuclear en Europa, en sus declaraciones más directas hasta el momento sobre la necesidad de evitar que la guerra de Rusia en Ucrania se intensifique.

La nota de Rusia al OIEA fue distribuida el martes por la noche mientras Moscú y Washington se preparan para reanudar las negociaciones sobre armas nucleares, incluso cuando la guerra en Ucrania avanza en su noveno mes. Las conversaciones que se centraran en reiniciar las inspecciones bajo el nuevo tratado START de 2021, debieran realizarse en El Cairo en las próximas semanas.

Rusia prohibió la entrada de inspectores estadounidenses a sus sitios de armas nucleares en agosto, citando restricciones de visa y viaje para los rusos que, según dijo, les imposibilitaban llegar a EE.UU.

En la nota al OIEA, Rusia reiteró que EE.UU. y sus aliados han aumentado las tensiones atómicas, y pidió a otros estados con armas nucleares que “renuncien a los peligrosos intentos de infringir los intereses vitales de los demás mientras se mantienen al borde de un conflicto armado directo”.

