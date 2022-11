Miércoles, 9 de noviembre de 2022 (23.00 GMT)

EEUU ELECCIONES

===============

Biden presume de que no hubo "ola roja", pero dice que entiende la frustración de EEUU

Washington. El presidente estadounidense, Joe Biden, presumió este miércoles de que, al contrario de lo que predecían algunas encuestas y analistas, no se produjo una "ola roja" del Partido Republicano, pero dijo que entiende la frustración que han expresado en las urnas parte de los votantes. "Creo que fue un buen día para la democracia y creo que fue un buen día para EE.UU.", declaró tras las elecciones del martes. Se comprometió, además, a trabajar con la oposición republicana, sea cual sea el resultado final de las elecciones de medio mandato, y dijo entender por qué algunos de los votantes del país están frustrados. Biden reiteró su intención de presentarse a la reelección en 2024 y señaló que hará todo lo posible para garantizar que su predecesor Donald Trump (2017-2021) no regrese a la Casa Blanca.

CÁMARAS

Los republicanos acortan distancias para hacerse con las cámaras del Congreso

Washington. El Partido Republicano continúa acortando distancias para hacerse con la mayoría en las dos Cámaras del Congreso estadounidense, aunque la composición final del Senado probablemente no se conocerá hasta dentro de unas semanas. Según las últimas proyecciones de medios estadounidenses, en la Cámara de Representantes los conservadores contarían ya con 202 legisladores, a 16 de la mayoría. Esas estimaciones señalan, por ejemplo, que el demócrata Sean Patrick Maloney, representante de Nueva York, perdería frente al republicano Mike Lawler. Los demócratas, que en esta legislatura tienen la mayoría con 222 escaños, tendrían por el momento asegurados 184 asientos.

SENADO

El futuro del Senado de EEUU pende de tres estados

Washington. La futura mayoría en el Senado de Estados Unidos se decidirá en tres estados claves, Arizona, Nevada y Georgia, donde los resultados de las elecciones de medio mandato del martes tardarán en conocerse, e incluso podrían prolongar la incertidumbre hasta diciembre. Por el momento, según las proyecciones de la cadena CNN, los demócratas se han hecho con el control de 48 de los 100 escaños de la Cámara alta del país, frente a los 49 de los republicanos, con lo que solo quedarían Arizona, Nevada y Georgia por dilucidar. Aun así, todavía hay medios como los periódicos "The New York Times" o "The Washington Post" que dan un empate en el Senado, con 48 asientos para los progresistas y 48 para los conservadores, porque todavía no han acabado sus estimaciones para Alaska, donde la CNN ha proyectado un triunfo para los republicanos.

REPUBLICANOS

Trump admite resultados electorales "en cierto modo decepcionantes" en EEUU

Washington. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) admitió este miércoles que los resultados de su partido en los comicios de medio mandato han sido "en cierto modo decepcionantes" al no producirse la ola roja en el Congreso que los conservadores y algunas encuestas auguraban. En un mensaje en su red social, TRUTH, el exmandatario dijo que "de cierta manera las elecciones de ayer fueron en cierto modo decepcionantes", aunque enseguida matizó que, según su punto de vista "personal", fueron un triunfo.

----------

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Rusia abandona la capital de Jersón y el tercio norte de esa región ucraniana

Moscú. Rusia anunció este miércoles su retirada de la ciudad ucraniana de Jersón, la única capital regional bajo su control en todo el país, así como el repliegue del tercio norte de esa provincia, lo que constituye un duro revés para el presidente ruso, Vladímir Putin, que se anexionó ese territorio hace poco más de un mes. "Proceda a la retirada de las fuerzas y adopte todas las medidas necesarias para garantizar el traslado seguro de las tropas, del armamento y de los equipos al otro lado del río Dniéper", ordenó el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, al jefe de la agrupación de fuerzas rusas que combaten en Ucrania, general Serguéi Surovikin.

UCRANIA GUERRA

El Reino Unido entrega 1.000 misiles tierra-aire a Ucrania

Londres. El Reino Unido está cerca de completar la entrega de en torno a 1.000 misiles tierra-aire al Ejército de Ucrania capaces de interceptar drones y misiles de crucero, informó hoy el ministerio británico de Defensa. El nuevo material, cuyo envío anunció Londres en octubre, responde a "las peticiones por parte de Ucrania para mejorar sus capacidades de defensa aérea", detalló Defensa en un comunicado.

BRASIL ELECCIONES

Los militares corroboran el resultado de las elecciones de Brasil

Brasilia. Las Fuerzas Armadas de Brasil corroboraron este miércoles la veracidad del resultado de las elecciones de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó al presidente Jair Bolsonaro. El informe presentado por el Ministerio de Defensa a la justicia electoral constata la "conformidad" de los resultados de las elecciones con las muestras realizadas por los militares en las urnas durante los días de votación, 2 y 30 de octubre.

CUMBRE G20

Biden dice que no hará concesiones a Xi y que no busca el conflicto con China

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles que no hará concesiones a su homólogo de China, Xi Jinping, en su esperada reunión del G20 en Bali (Indonesia) y reafirmó que no busca el conflicto, sino la competición con el gigante asiático. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Biden dio por hecho que se reunirá con Xi en el G20, pese a que hasta ahora ese encuentro no había sido confirmado ni por Washington ni por Pekín, y además consideró que no "hay mucho respeto" entre China y Rusia.

COP27 CLIMA FINANZAS

La COP27 exige al sector privado ayudar a los países más vulnerables

Sharm el Sheij (Egipto). La Cumbre del Clima COP27 exigió este miércoles al sector privado que ayude a los países más vulnerables y los que más están sufriendo los efectos del cambio climático, con el foco puesto en la cuestión de las pérdidas y daños, que ya se ha empezado a discutir en la conferencia de Sharm el Sheij. El representante especial para la Presidencia de la COP27, Wael Aboulmagd, afirmó en una rueda de prensa en el día dedicado a las finanzas que las conversaciones sobre el punto de "pérdidas y daños ya han comenzado" y espera que haya un "resultado significativo" al término de la cumbre, aunque apuntó que no será hasta 2024 cuando esté activo.

COLOMBIA DROGAS

La Comisión Global apoya el cambio de estrategia de Colombia en la lucha antidrogas

Bogotá. La Comisión Global sobre Política de Drogas expresó este miércoles en Bogotá su apoyo a la estrategia del presidente colombiano, Gustavo Petro, de darle un vuelo a la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que hizo cinco recomendaciones al país para avanzar en esa iniciativa. Las recomendaciones sobre la regulación de las drogas, el enfoque de políticas basadas en derechos humanos, la despenalización, una agenda antidrogas que no esté basada en la seguridad nacional y el fortalecimiento institucional hacen parte del informe "La política de drogas en Colombia: el camino a una regulación justa" que fue presentado en una rueda de prensa.

RUSIA EEUU

Rusia y EEUU retomarán pronto las conversaciones nucleares, confirma Moscú

Moscú. Rusia y Estados Unidos celebrarán pronto una comisión del tratado de armas nucleares Nuevo START, anunció este miércoles la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova. "No hemos detenido el diálogo profesional con la parte estadounidense, tanto en forma de intercambio de documentos como a través de otros canales existentes. En particular, pronto tendrá lugar una sesión de la comisión consultiva bilateral sobre START", dijo en su rueda de prensa semanal.

NICARAGUA ELECCIONES

Denuncian el arresto de 31 personas en el contexto de las elecciones de Nicaragua

Managua. Al menos 31 personas fueron arrestadas en Nicaragua en los primeros días de noviembre, en el contexto de las elecciones municipales del pasado domingo, en las que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) obtuvo el 100 % de las alcaldías del país, denunció este miércoles la oposición. Según el observatorio de incidencias políticas Urnas Abiertas y el grupo Monitoreo Azul y Blanco, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los arrestos de opositores se registraron en 19 municipios de Nicaragua.

META DESPIDOS

Meta despedirá a 11.000 trabajadores, el 13 por ciento de su plantilla

Nueva York. La tecnológica estadounidense Meta, propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, prevé despedir a unos 11.000 trabajadores, el 13 por ciento de su plantilla, según un comunicado publicado este martes en su web y que suscribe el propio Mark Zuckerberg. Estos despidos, según el máximo responsable de Meta, pretenden lograr una empresa más ágil y eficiente y responden a los cambios ocurridos en el entorno económico y empresarial. Los afectados recibirán un correo electrónico para informarles de su situación.

CIENCIA MEDICINA

La estimulación medular permite recobrar la movilidad a pacientes paralíticos

Redacción Ciencia. Nueve pacientes paralizados por una lesión medular que se sometieron a una estimulación eléctrica epidural selectiva de la zona que controla el movimiento de las piernas recuperaron parte de la función motora, lo que permitió identificar las neuronas que recuperan la marcha. El estudio que publica Nature realizado por el centro de investigación suizo NeuroRestore mejora la comprensión de cómo se puede recuperar la movilidad tras una parálisis.

BRASIL OBITUARIO

Muere Gal Costa, una de las mayores cantantes brasileñas

Sao Paulo. La cantante y compositora brasileña Gal Costa, una de las mayores voces del país suramericano, murió a los 77 años de edad, según informó este miércoles su asesoría.Costa es una de las máximas exponentes del movimiento tropicalista brasileño, al que también pertenecen históricos como Caetano Veloso, Gilberto Gil y Maria Bethânia. EFE

int-mmg