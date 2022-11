LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (9 de noviembre)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES ESTADOS UNIDOS -El Departamento de Comercio informa el dato de inventarios mayoristas de septiembre. Analistas consultados por Reuters proyectan que los inventarios habrían crecido un 0,8%, a igual ritmo que en agosto. (1500 GMT) -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre el panorama económico ante la Cumbre Económica de Virginia 2022. (1600 GMT) -La Administración de Información de Energía (EIA) publica su reporte semanal de inventarios de petróleo. Un sondeo de Reuters entre analistas apunta a que las existencias de crudo habrían crecido en 1,36 millones de barriles, luego de que cayeron en 3,12 millones de barriles en la semana previa. (1530 GMT) -El Departamento del Tesoro subasta 35.000 millones de dólares en bonos a 10 años. (1800 GMT) BRASIL -El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística reporta las cifras de ventas minoristas de septiembre. El mercado prevé que las ventas hayan crecido un 0,2% mensual, luego de caer un 0,1% en agosto. (1200 GMT) -BRF SA reporta sus resultados trimestrales. (2200 GMT) MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía comunica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. El mercado estima que la inflación habría alcanzado un 8,46% interanual, por debajo del 8,7% registrado en septiembre y agosto, su nivel más alto en 22 años. (1200 GMT) -El INEGI da a conocer el Índice de Precios al Productor (IPP) de octubre. (1200 GMT) COLOMBIA -Funcionarios del gobierno y dirigentes de empresas de oro y cobre asisten al Simposio Anual del Oro en Medellín. RESTO DEL MUNDO -El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, ofrece comentarios ante la Conferencia de Alto Nivel sobre Riesgo Global, Incertidumbre y Volatilidad organizada por el Banco Nacional Suizo en Zúrich. -El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, visita Alemania. (hasta el 10 de noviembre) -Los ministros de Finanzas se reúnen en la COP27 en Sharm El-Sheikh, Egipto. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS META- Meta Platforms Inc dijo que recortará el 13% de su plantilla, es decir, más de 11.000 empleados, en uno de los mayores recortes de personal del sector tecnológico de este año, en un momento en que la empresa, matriz de Facebook, lucha contra el aumento de los costes y la debilidad del mercado publicitario. EEUU- El control del Congreso estaba abierto tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, con muchos de los estados claves aún sin decidir, lo que no dejaba claro si los republicanos romperían el precario control del poder por parte de los demócratas. En una victoria decisiva para el partido del presidente Joe Biden, el demócrata John Fetterman robó el escaño republicano en el Senado de Pensilvania, venciendo al célebre médico Mehmet Oz y reforzando las posibilidades de su partido de mantener la cámara. BINANCE FTX- El gigante de las criptomonedas Binance firmó un acuerdo no vinculante para comprar el negocio no estadounidense de FTX, con el fin de ayudar a cubrir una "crisis de liquidez" de su competidor, en un sorprendente rescate que suscitó nuevas preocupaciones entre los inversores en criptomonedas. El acuerdo entre Sam Bankman-Fried, director general de FTX, y su par de Binance, Changpeng Zhao, se conoció en un momento de especulación sobre la salud financiera de FTX, que se vio sacudida por un volumen de retiradas de 6.000 millones de dólares en las 72 horas previas al martes por la mañana. ZONA EURO- Las expectativas de inflación de los consumidores de la zona euro siguieron aumentando en septiembre, pese a que las previsiones de crecimiento económico y de ingresos disminuyeron notablemente, según mostró una nueva encuesta del Banco Central Europeo. La inflación lleva meses batiendo récords, lo que hace temer que los salarios, que siguen creciendo a un ritmo relativamente lento, acaben por seguirla, desencadenando una espiral de precios salariales difícil de superar. UE- La Unión Europea acordó una ley que establece objetivos nacionales de reducción de las emisiones globales de carbono para el final de la década en sectores como la agricultura, los edificios y el transporte. Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, que representan a los 27 miembros de la UE, llegaron a un acuerdo sobre la legislación denominada "Reglamento del reparto del esfuerzo" a última hora del martes. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES ECONOMÍA PERÚ- La economía peruana crecería entre un 2,7% y un 3% este año, por debajo del 3,3% previsto anteriormente, en medio de un entorno internacional adverso que está golpeando al país minero, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo. El ministro afirmó que el Gobierno está lanzado medidas adicionales en busca de reactivar la economía, dirigidas principalmente a impulsar la demanda interna y la inversión. ECONOMÍA ARGENTINA- El Índice de Producción Industrial manufacturero (IPIm) de Argentina subió un 4,2% interanual en septiembre, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En la medición desestacionalizada el IPIm de septiembre arrojó una baja del 0,2% frente al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo mostró una variación negativa del 0,4% respecto a agosto, señaló. AIRBUS- Las entregas de se aceleraron en octubre y alcanzaron un total subyacente de 495 aeronaves, tras excluir dos entregas de Aeroflot canceladas debido a las sanciones occidentales contra Rusia, dijo el fabricante de aviones. Airbus entregó 60 aviones en octubre, frente a los 55 del mes anterior. Todavía tiene lo que la mayoría de los analistas califican como una tarea exigente pero ampliamente alcanzable para llegar a un objetivo de 700 entregas en 2022, tras los problemas con las cadenas de suministro mundiales. UCRANIA GRANOS- Ucrania quiere que el acuerdo de exportación de cereales del Mar Negro se amplíe para incluir más puertos y mercancías, y espera que la semana que viene se tome la decisión de prorrogarlo durante al menos un año, declaró el viceministro de Infraestructuras ucraniano. El acuerdo, que alivió la crisis alimentaria mundial al desbloquear tres importantes puertos ucranianos durante la invasión rusa, expira el 19 de noviembre y pareció peligrar brevemente el mes pasado cuando Moscú suspendió su participación en el acuerdo antes de volver a unirse. MUNDIAL TAS- La selección de Ecuador jugará el Mundial de Qatar que comienza en pocos días después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dijera que Byron Castillo, que según Chile no era elegible para jugar las eliminatorias, es considerado nacional ecuatoriano. Sin embargo, Ecuador recibirá una deducción de tres puntos al inicio de la próxima eliminatoria sudamericana para el Mundial 2026 y deberá también pagar una multa de 100.000 francos suizos por el "uso de un documento que contiene información falsa", dijo el TAS.