Kerry y Maduro protagonizan un estrechón de manos "imprevisto" en la COP27

Washington, 8 nov. El enviado especial de EE.UU. para el Clima, John Kerry, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se estrecharon la mano este martes en la cumbre del clima COP27 en un encuentro que "no estaba previsto", aseguró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

En una rueda de prensa, Price confirmó el intercambio entre Kerry y Maduro, que duró unos 25 segundos y en el que ambos se estrecharon la mano e intercambiaron algunas palabras, tal y como captaron las cámaras de televisión en la Cumbre del Clima COP27, que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

"Creo que aquellos que habéis visto el vídeo os daréis cuenta de que Nicolás Maduro interrumpió lo que era una reunión en curso de la COP27 para interactuar con el enviado especial Kerry, y eso fue en gran medida una interacción no planificada", afirmó Price.

El portavoz comparó el encuentro con otras interacciones no planificadas que Maduro ha tenido a lo largo de la COP27 y aseguró que a Kerry el saludo "le pilló por sorpresa".

Por ejemplo, Maduro saludó ayer lunes a su homólogo francés, Emmanuel Macron, con el que conversó sonriente.

"Tengo entendido que Maduro le ha hecho esto a varios líderes mundiales. Desde luego esta interacción no era planificada", aseveró Price, que insistió en que el encuentro no estaba previsto "de ninguna manera" y que "no fue sustantivo de ninguna manera".

Este es el primer intercambio que han captado las cámaras de televisión entre Maduro y un miembro del Gobierno de Joe Biden.

El mandatario venezolano ya se reunió el 5 de marzo en Caracas con una delegación estadounidense encabezada por el asesor de Biden para Latinoamérica, Juan González, pero ese encuentro fue a puerta cerrada.

Biden ha seguido aplicando las sanciones a Venezuela que impuso su predecesor, Donald Trump (2017-2021), y ha reiterado que solo aflojara la presión si Maduro retoma el diálogo con la oposición, suspendido desde el año pasado.

Además, EE.UU. y Venezuela no tiene relaciones diplomáticas oficiales desde 2019, cuando Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, algo que Biden ha mantenido. EFE

