Jefa de Amnistía no pensó en dimitir tras informe de Ucrania y pide confianza

Sharm el Sheij (Egipto), 9 nov. La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, afirmó en una entrevista con EFE que no pensó en ningún momento en dejar el cargo tras el informe sobre Ucrania del pasado agosto, que provocó la dimisión de la jefa de su oficina en el país en guerra, y pidió que confíen en la ONG para seguir defendiendo a los civiles.

"¿Dimitir? No, para nada. Absolutamente no. Por qué debería dimitir por un informe que ha tenido reacciones negativas, las cuales lamentamos. Pero nos mantenemos con nuestros hallazgos y conclusiones, y también otros han encontrado, como en la comunidad de derechos humanos y periodística", indicó la experta francesa en el centro de conferencias de la cumbre del clima COP27, en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

La organización defensora de los derechos humanos señaló el pasado agosto que el Ejército ucraniano había establecido posiciones militares y disparado desde áreas "densamente pobladas" sin alertar a la población civil ni ayudarles a evacuar la zona. En los casos descritos, esta actitud provocó presuntamente la respuesta del Ejército ruso y causó víctimas civiles.

"Nosotros trabajamos por y para los civiles. Es muy doloroso cuando esas personas a las que quieres proteger no entienden lo que estamos haciendo y se vuelven en contra de ti", aseveró.

Tras la difusión del informe en agosto, Callamard hizo un único comentario público sobre este tema en su cuenta oficial de Twitter en el que dijo que "bots y trolls de las redes sociales ucranianas y rusas están atacando las investigaciones de Amnistía. Esto se llama propaganda de guerra y desinformación. Esto no mellará nuestra imparcialidad y no cambiará los hechos".

La publicación provocó un rechazo en Ucrania ya que autoridades y expertos acusaron a AI de echar la culpa a las víctimas y entrar en el juego de la propaganda de Rusia acerca de la invasión del país.

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, dijo que la ONG internacional "intenta amnistiar a un estado terrorista" y la directora de la oficina de AI en Kiev, Oksana Pokaltschuk, dimitió y afirmó que era "propaganda rusa".

PEDIR CONFIANZA EN UCRANIA

Pocos días después del lanzamiento del informe, la ONG comenzó una revisión del "proceso de elaboración del material y el análisis legal y político" de su controvertido informe.

"Cuando hay una reacción como esta, cuando quieres proteger a la gente y no lo entiende y siente que los estás atacando, las organizaciones de derechos humanos no pueden quedarse como si no hubiera pasado nada. El mensaje no ha llegado y tenemos que entender lo que ha pasado y tenemos que aprender. Este es el motivo de esta revisión", dijo.

Dicha revisión, según Callamard, pasa "en este momento" por "aprender cómo trabajar en el futuro" para seguir protegiendo a los civiles, "la prioridad clave" de Amnistía.

Por ese motivo, aseveró, "necesitamos la confianza de la gente. Hay mucho que aprender de lo que pasó en agosto y también mucho que procesar".

Igualmente, la exrelatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU quiso hacer hincapié en que a lo largo de los últimos seis meses han denunciado "cientos de crímenes de guerra cometidos por Rusia" en su invasión a Ucrania.

"De hecho, el 98 % de nuestro trabajo ha sido sobre los crímenes de guerra de Rusia", aclaró.

Según los datos de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, la invasión rusa en Ucrania ha causado desde su inicio el pasado 24 de febrero más de 6.200 muertos civiles y casi 10.000 heridos. EFE

