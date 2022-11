Camavinga entra en la lista de Deschamps para el Mundial de Catar

(actualiza con más declaraciones de Deschamps)

París, 9 nov. El centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga integra la lista del seleccionador francés, Didier Deschamps, para disputar el Mundial de Catar, en la que también figura el barcelonista Ousmane Dembelé.

El jugador madridista, que mañana festeja sus 20 años, integra la nómina de 25 jugadores anunciada este miércoles por Deschamps, en la que están los clásicos habituales de la lista, como los delanteros Karim Benzema, Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.

El defensor barcelonista Jules Koundé y el centrocampista del Madrid Aurelien Tchouaméni también están entre los convocados para defender el título logrado por Francia hace cuatro años en Rusia.

"Estoy muy contento de participar en este Mundial. Voy a tener la oportunidad de representar al pueblo francés y haré todo lo posible para que sea feliz", dijo el futbolista del Madrid en la cadena francesa TF1, la misma en la que Deschamps anunció la lista de convocados.

El seleccionador alabó al Tchouaméni, que definió como "un representante de la joven generación" que "ha superado un escalón al fichar por un club mítico como el Madrid".

Pese a las incertidumbres que pesan sobre algunos de sus jugadores por los problemas físicos, sobre todo en defensa, Deschamps no ha querido dar más de 25 nombres, aunque podrá hacer una sustitución si hay una lesión.

Entre los convocados figuran los centrales Raphael Varane y Presnel Kimpembe, que acaban de superar largas lesiones, mientras que los problemas físicos han dejado fuera al portero del Milan Mike Maignan, lo que ha abierto la puerta a Steve Mandanda.

En el sector defensivo, Deschamps apuesta por refuerzos jóvenes como Dayot Upamecano, del Baryern, o William Saliba, del Arsenal además de Koundé, que también acaba de superar una lesión. El barcelonista, que el próximo sábado festejará sus 24 años, cuanta solo con doce partidos internacionales.

El seleccionador aseguró que Francia jugará con cuatro defensas y no con cinco, como hizo en los partidos posteriores a haber ganado el Mundial, un sistema que abandonó porque "crea desequilibrios que generan peligro".

"En una gran competición la solidez defensiva no te hace ganar, pero es muy importante. Siempre que no sea en detrimento del ataque", dijo el seleccionador, que admitió que Francia está "entre los favoritos", pero que "eso no significa nada".

"Tengo confianza en este grupo y sé que lo van a dar todo por llegar lo más lejos posible", aseguró el técnico, que no quiso fijarse un objetivo.

En el centro del campo las lesiones han provocado las ausencias más sonadas, las de Ngolo Kanté y Paul Pogba, lo que ha abierto la puerta a un Camavinga que, hasta ahora, solía participar más en la sub-21 y que solo ha vestido cuatro veces la camiseta de la absoluta.

Dos más que el monegasco Youssouf Fofana, de 23 años, otra de las sorpresas de la lista junto al marsellés Jordan Veretout, de 29 años.

"Eduardo siempre ha mostrado cosas muy interesantes. Atraviesa un momento complicado en un club con tanta competencia, es utilizado como comodín en diferentes puestos. El tiempo de juego le penaliza, pero está en el Madrid, solo tiene internacionales frente a él", afirmó Deschamps.

"Pero cada vez que entra en el campo pasa algo. Puede jugar en diferentes puestos, eso es una ventaja. Además, su ánimo es de gran calidad, siempre está sonriente y a la escucha", señaló.

En el ataque Deschamps ha apostado de nuevo por Olivier Giroud, que a sus 36 años vivirá su tercer Mundial, pese a que parecía estar fuera de los planes del seleccionador.

El jugador del Milan ha sido premiado por la buena temporada que está completando con su club y al buen rendimiento en los últimos partidos internacionales, donde acudió por ausencia de algunas estrellas como Benzema o Mbappé.

Autor de 49 goles con la camiseta "bleu", Giroud puede salir de Catar como el máximo goleador de la historia de la selección gala, título que ahora tiene Thierry Henry con 51 dianas.

Francia se concentrará el próximo lunes en su ciudad deportiva de Clairefontaine y viajará a Catar el miércoles, seis días antes de su debut frente a Australia.

- Lista de Deschamps para el Mundial de Catar:

Porteros: Alphone Areola (West Ham/ING), Hugo Lloris (Tottenham/ING), Steve Mandanda (Rennes/FRA)

Defensas: Lucas Hernandez (Bayern Múnich/ALE), Théo Hernandez (Milan/ITA), Presnel Kimpembe (París-SG/FRA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Múnich/ALE), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE), Raphaël Varane (Manchester United/ING)

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Mónaco/FRA), Mattéo Guendouzi (Marsella/FRA), Adrien Rabiot (Juventus de Turín/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP),Jordan Veretout (Marsella/FRA)

Delanteros: Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Kingsley Coman (Bayern Múnich/ALE), Ousmane Dembélé (Barcelona/ESP), Olivier Giroud (Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Kylian Mbappé (París-SG/FRA), Christopher Nkunku (Leipzig/ALE). EFE

