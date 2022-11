Quique: "Habrá una Liga antes del Mundial y otra después"

Getafe (Madrid), 8 nov. Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, declaró este martes que el partido de esta jornada frente al Almería es vital para llegar bien al parón por el Mundial de Qatar porque está convencido que "habrá una Liga antes y otra después" muy diferente.

El Getafe, con 14 puntos, se encuentra solo tres por encima del descenso, una situación que espera mantener antes del parón de siete semanas debido al Mundial de Qatar.

"Habrá una Liga antes del Mundial y habrá otra después que no sabemos como será todavía. Nos sentimos muy exigidos por el campeonato y a partir de ahí hay que tratar de irse a este parón lo mejor posible en buena posición, sobre todo muy alejado de lo que fue la pasada temporada", comentó el técnico azulón, que la pasada campaña, hasta la jornada 18, no logró salir del descenso.

"Queremos mejorar y estar en una Liga que no tenga la angustia de la pasada temporada. Lo que pasó solo lo ha hecho el Getafe y el Crystal Palace en toda la historia y es un milagro. Estamos montando un equipo con una perspectiva diferente, por eso los puntos también son diferentes, pero la idea que tenemos en mente la podremos llevar a cabo cuando tengamos a todos los jugadores", confesó.

"El año pasado había una cantidad de jugadores inmensos, muchos cedidos, y este año también, pero ya no cedidos. Ojalá nos convirtamos en un equipo que no cambia tanto la plantilla, que junta jugadores durante un tiempo y eso nos hará más fuertes, nos hará reconocibles y no daremos ventaja a los rivales", señaló.

Esta jornada, el Getafe viaja a Almería, dónde le espera el equipo andaluz, solo un punto por debajo de ellos.

"Intentaremos hacer un nuevo esfuerzo pero sabemos que el campo es complicado y que ellos se han hecho muy fuertes allí. Siempre que el equipo no encaja se siente seguro y con capacidad de crecer pero es difícil plantear partidos a no encajar. Todos los planteamos con la sensación de que se sientan futbolistas, no se echen atrás, elijan bien los ataques y que haya ocasiones rápidas", comentó.

"Cuando vamos a cualquier campo queremos defender, atacar y transitar en defensa y ataque y que haya coordinación necesaria", manifestó Quique, que se quejó de no poder trabajar con toda la plantilla hasta comenzado el campeonato debido al cierre de mercado.

"Todos estamos exigidos y queremos más pero tenemos una Liga que hasta que no cierre el mercado antes de empezar los humildes tendremos más problemas porque la construcción de las plantillas generalmente se hace al final. El otro día Sergio González (entrenador del Cádiz) lo explicó bien cuando dijo que hay una Liga antes de la jornada cinco y otra después", concluyó. EFE

1011041

drl/jad