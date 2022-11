La vicepresidenta de Perú llama a la "reflexión" para frenar la crisis política

Lima, 8 nov. La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, llamó este martes a los "congresistas demócratas" a la "reflexión" para trabajar "de forma unida" y así frenar la crisis política que vive el país y que considera que está llegando al "extremo".

La vicepresidenta señaló en declaraciones a la prensa tras participar en la XV Conferencia Anual de Municipalidades Urbanas y Rurales que la denuncia por traición a la patria que estudia el Congreso contra el presidente Pedro Castillo no tiene "los fundamentos jurídicos constitucionales".

"Desde el Congreso no se puede forzar que una acusación como traición a la patria se deba calzar sí o sí en el artículo 117 (de la Constitución) cuando sabemos que no tiene los fundamentos jurídicos constitucionales", declaró la vicepresidenta ante los medios.

El delito de traición a la patria esta recogido dentro del artículo 117 de la Constitución peruana como una de las cuatro causas por las que el Presidente de la República puede ser acusado durante su mandato.

En la actualidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú evalúa la denuncia constitucional presentada contra Castillo por presunta traición a la patria tras abrir la puerta a un posible acceso al océano Pacífico para Bolivia.

"No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera", explicó Castillo en una entrevista concedida a CNN en enero de este año a raíz de unas declaraciones suyas ofrecidas en un evento de profesores en La Paz en 2018.

El congresista Diego Bazán, del partido opositor Avanza País, recomendó en el informe presentado ante la subcomisión la inhabilitación del presidente peruano durante cinco años y "acusarlo por la presunta comisión del delito de traición a la patria".

Si el informe que estudia la subcomisión es aprobado a lo largo de esta semana, la Comisión Permanente debatirá si procede su debate en el pleno general del Congreso.

BOLIVIA Y SU ACCESO AL OCÉANO PACÍFICO

Bolivia perdió su acceso al mar tras la Guerra del Pacífico (1879-1883) y fue ratificado en 2013 cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya desestimó que Chile estuviera obligado a negocia una salida marítima para Bolivia.

El juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, encargado de leer el fallo de la CIJ en 2013, detalló que la corte, por 12 votos contra 3, "concluye que la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia".

Aún así, el tribunal no descartó una negociación de buena fe que facilitase la salida soberana del país andino al Pacífico.