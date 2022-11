Feminicidio en México enfrenta a autoridades e indigna a ciudadanos

Ciudad de México, 7 nov. Alrededor de 150 personas -entre familiares, amigas y ciudadanos- marcharon este lunes para pedir justicia por el feminicidio de Ariadna Fernanda López, cuyo cuerpo fue encontrado en el céntrico estado de Morelos la semana pasada dos días después de su desaparición, mientras que la jefa de Gobierno de Ciudad de México aseguraba que hubo intereses por parte de la Fiscalía de Morelos para encubrir el caso.

Al grito de "Morelos, corrupto, por tu culpa estoy de luto" o "No fue suicidio, fue feminicidio", entre otras consignas, la marcha salió del emblemático monumento a la Revolución y caminó hasta la fiscalía de feminicidios de Ciudad de México, donde los familiares de Ariadna se reunieron con autoridades, encuentro del que salieron, dijeron, "satisfechos".

Al tiempo que tenía lugar la protesta, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, daba una conferencia de prensa en la que acusó al fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, de tratar de tapar el caso por presuntos nexos con el feminicida.

Tras una primera autopsia por parte de la fiscalía de dicho estado, se aseguró que la joven había fallecido debido a una broncoaspiración tras haber consumido cantidades ingentes de alcohol, pero la fiscalía de la capital -donde se le perdió el rastro- realizó otra autopsia en la que, dijeron, pudieron comprobar golpes y rasguños en el cuerpo de la joven además de ausencia de alcohol en su sangre.

El caso, que está causando indignación a la familia y a la ciudadanía, está enfrentando a ambas fiscalías, ya que Sheinbaum aseguró que el fiscal de Morelos está vinculado con el presunto asesino, Rautel "N" -que se entregó a las autoridades-, quien aparece, indicó la mandataria, en un vídeo cargando el cuerpo inerte de Ariadna saliendo del edificio donde Rautel estaba con ella y con su novia Vanessa "N" -también detenida-.

"Ella ya sin vida es cargada por la persona que se entrega el día de hoy. Ahí identificado. Él asiste a su velorio y hace esta declaración”, dijo, mientras mostró la entrevista de Rautel con medios de comunicación en la que dice que ella se fue sola del departamento.

Además, la fiscalía de Ciudad de México aseguró que en ese departamento hay restos de sangre que corresponden a Ariadna.

"No queremos que haya impunidad para ningún delito, pero en particular para este feminicidio. Si la fiscalía de Morelos hubiera querido llegar a la verdad lo podría haber hecho, pero decide no hacerlo y sale a decir que no es feminicidio", sentenció la mandataria capitalina.

Por último, Sheinbaum detalló que solicitó a la fiscalía de la Ciudad de México que informe a la Fiscalía General de la República del encubrimiento de la fiscalía de Morelos para que haga lo que corresponda. EFE

