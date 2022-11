Esto ayuda a contrarrestar problemas de concentración en el trabajo

El mundo del trabajo se modifica de manera acelerada. En muchos casos, las actividades a desarrollar se han vuelto aún más complejas y exigen mayor rapidez. Las dificultades para completar las tareas de forma concentrada no son en absoluto infrecuentes. ¿Qué puede ayudar en esta situación? ¿Le ocurre que se encuentra saltando de una tarea a la otra y se deja distraer una y otra vez? Seguramente no es la única persona a la que le sucede. De acuerdo con los datos del Instituto de Asesoramiento en Salud Ocupacional (IFBG) de Alemania en Constanza, las dificultades de concentración en el puesto de trabajo son un problema ampliamente difundido. El motivo frecuentemente es una compleja combinación de exigencias, donde se entremezclan por ejemplo cantidad de trabajo, presión de tiempo, responsabilidad, perfeccionismo y desafíos personales. Fabian Krapf, director del IFBG, insta a no desanimarse. No solamente las organizaciones y empresas, sino los propios empleados, pueden tomar la iniciativa para lograr focalizarse mejor en su puesto de trabajo, señala. Emplear la regla de los dos minutos Una buena estructuración puede aportar a volver a lograr concentrarse mejor en las tareas laborales. Un enfoque sencillo puede ser la llamada regla de los dos minutos. Dicha regla insta a resolver de inmediato todas las tareas que lleven un máximo de dos minutos. Esto hace que la lista de pendientes sea más fácil de abarcar. Y, de esta manera, todas las tareas que aún quedan por resolver puedan ser vistas con mayor claridad. Otro consejo es el de concederse tiempos adicionales de concentración, que los propios empleados bloqueen en sus calendarios con ese fin, para poder sumergirse en las tareas de manera concentrada y con la menor cantidad posible de interrupciones. Las pausas contrarrestan la baja de productividad Prácticamente nadie logra mantener toda la jornada una concentración máxima. Según detalla el IFBG, una persona puede realizar una tarea altamente concentrada durante un máximo de 70 minutos. Las micropausas regulares, de unos cinco minutos, por lo tanto, refuerzan la productividad y pueden contrarrestar la baja de rendimiento. Y bien puede valer la pena poner en práctica el llamado "digital detox". Porque nuestros teléfonos celulares nos demandan una buena cantidad de atención cuando están sobre la mesa y muestran notificaciones que entran constantemente. Por lo tanto, el IFBG recomienda determinar lugares y tiempos libres del teléfono inteligente durante la jornada laboral. dpa