Elecciones de medio término en EEUU dirimen el control del Congreso y el poder de Biden

Por Joseph Ax

WASHINGTON, 8 nov (Reuters) - Los estadounidenses depositaban el martes los votos finales en las elecciones de medio término, que determinarán si los demócratas pierden el control del Congreso y, con ello, la capacidad de impulsar la agenda del presidente Joe Biden en los próximos dos años.

El partido que controla la Casa Blanca suele perder escaños en las elecciones intermedias. Los pronósticos no partidistas sugieren que esta vez no será una excepción, ya que las preocupaciones sobre la alta inflación y el crimen superan el fin del derecho nacional al aborto y el violento asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 en la mente de los votantes.

En las urnas están en juego un total de 35 escaños del Senado y los 435 de la Cámara de Representantes. Se estima que los republicanos son favoritos para obtener los cinco escaños que necesitan para controlar la Cámara, mientras que el Senado, actualmente dividido 50-50 con los demócratas con el voto de desempate, podría dirimirse en un cuarteto de contiendas en Pensilvania, Nevada, Georgia y Arizona.

No obstante, antes del fin de estos comicios, ya estaban empezando a tomar forma las presidenciales de 2024. El lunes por la noche, el expresidente Donald Trump hizo su insinuación más fuerte hasta el momento de que pronto iniciará su tercera campaña consecutiva por la Casa Blanca, asegurando a sus seguidores en Ohio que el 15 de noviembre hará un "gran anuncio".

Cientos de defensores de las afirmaciones falsas de Trump de que su derrota se debió a un fraude generalizado están en las papeletas electorales de este año, incluidos varios que buscan puestos que les darían una supervisión directa de las elecciones presidenciales de 2024 en estados competitivos.

Más de 42 millones de estadounidenses votaron antes del día de las elecciones, ya sea por correo o en persona, según datos del US Election Project. Los funcionarios electorales estatales advirtieron que es posible que los resultados completos no se conozcan durante días, mientras se cuentan los sufragios en contiendas reñidas, y el control del Senado quizás no se conozca hasta una posible segunda vuelta el 6 de diciembre en Georgia.

En el cambiante estado de Pensilvania, los funcionarios de Filadelfia intentaron restablecer el martes un proceso que puede evitar que se cuenten posibles votos dobles, pero lleva más tiempo. Esto podría llamar la atención a nivel nacional sobre la ciudad más grande del estado si su contienda por el Senado es tan reñida como se espera.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia anunció el lunes que supervisará el cumplimiento de las leyes federales de derecho al voto en 64 jurisdicciones de 24 estados. Los funcionarios en al menos una localidad, el condado de Cole, Misuri, se opusieron a la medida.

Hay 36 gobernadores y decenas de otras contiendas a nivel estatal en las papeletas electorales, incluidas campañas muy disputadas en los estados indecisos de Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona y Georgia.

En el Congreso, una Cámara controlada por los republicanos podría bloquear proyectos de ley que aborden las prioridades demócratas, como el derecho al aborto y el cambio climático. Los republicanos también podrían abrir un pulso por el techo de la deuda de la nación, lo que podría agitar a los mercados financieros y lanzar investigaciones potencialmente dañinas sobre la administración y la familia de Biden.

Asimismo, los republicanos buscarían usar su influencia para hacer permanentes los recortes de impuestos individuales aprobados por Trump en 2017 y proteger los recortes de impuestos corporativos que los demócratas han intentado revertir sin éxito en los últimos dos años.

Por otra parte, un Senado republicano influiría en las nominaciones judiciales de Biden, incluida cualquier vacante en la Corte Suprema. El principal republicano del Senado, Mitch McConnell, insinuó que podría bloquear el nombramiento en un puesto vacante en la Suprema hasta después de las presidenciales de 2024 si regresa al puesto de líder de la mayoría.

Biden y el expresidente Barack Obama, que sigue siendo el faro principal del partido, recorrieron el país durante la semana pasada, instando a sus seguidores a votar con la esperanza de revertir las posibles derrotas de los demócratas. Trump ha hecho lo mismo al sentar las bases para otra candidatura presidencial.

Sin embargo, algunos demócratas en contiendas difíciles se han distanciado de forma deliberada de la Casa Blanca a medida que la popularidad de Biden languidece. El lunes, el último día de campaña, Biden se dirigió al territorio políticamente seguro de Maryland en lugar de a un estado indeciso.

"Es el día de las elecciones, Estados Unidos. Haga oír su voz hoy. Vote", tuiteó en la mañana del martes Biden, quien votó de forma anticipada en Delaware. Trump tiene previsto sufragar en Florida más tarde el martes.

Pese a tener uno de los mercados laborales más fuertes que se recuerdan, el aumento obstinado de los precios tiene a los votantes insatisfechos, ayudados por los ataques implacables de los republicanos sobre los precios de la gasolina y los alimentos, así como por el crimen.

Un sondeo de Reuters/Ipsos completado el lunes mostró que más de dos tercios de los estadounidenses cree que el país está en el camino equivocado y solo el 39% aprueba la forma en que Biden está haciendo su trabajo. Los datos de Trump son igualmente bajos, ya que solo el 41% de los encuestados en un sondeo reciente de Reuters/Ipsos mostró una visión favorable. (Reporte adicional de Jarrett Renshaw y Susan Heavey; editado en español por Carlos Serrano)