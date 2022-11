El informe que pide inhabilitar a Castillo quedó pendiente de votación

Lima, 8 nov. La votación del informe parlamentario que pide que el presidente de Perú, Pedro Castillo, sea inhabilitado por cinco años y acusado por traición a la patria quedó aplazada para este martes o miércoles, según resolvió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

La presidenta de la subcomisión, Lady Camones, explicó que la postergación de la votación, programada originalmente para el lunes, se debió a que se ha producido el cambio de cuatro integrantes del grupo legislativo, entre ellos la legisladora Kelly Portalatino, que asumió el ministerio de Salud hace una semana.

El congresista Diego Bazán, del partido opositor Avanza País, expuso ante la subcomisión el informe final que recomienda inhabilitar a Castillo por cinco años y "acusarlo por la presunta comisión del delito de traición a la patria", después de haber declarado que su país podría darle una salida al mar a Bolivia.

El legislador se mostró confiado en que la votación de realizará el martes y pidió estar "atentos a las votaciones" porque de esa forma los peruanos podrán observar "quiénes son los congresistas consecuentes y a quienes les interesa verdaderamente el país".

Bazán dijo que el mandatario "ha señalado a nivel nacional e internacional que es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía" sobre esta posible medida que, según sostuvo, "pone en grave riesgo la integridad de la nación".

Añadió que con la acusación "no se busca sancionar en ningún momento el delito de opinión, sino determinar si en su condición de tal ha transgredido la Carta Magna".

Sin embargo, varios parlamentarios señalaron que la acusación carece de fundamento jurídico porque las declaraciones de Castillo no se llevaron a la práctica, en tanto que los legisladores de oposición sostienen que sí hubo vulneración constitucional que merece una sanción política.

El jefe de Estado fue entrevistado por la cadena CNN en enero de este año y afirmó que los peruanos debían ser consultados sobre la posibilidad de otorgar una salida al mar a Bolivia, al responder sobre unas declaraciones suyas ofrecidas en un evento de profesores en La Paz en 2018.

"No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera", anotó Castillo en la entrevista.

Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición.

El presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ya cedió en 1992 a Bolivia una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar, en el puerto sureño de Ilo, una decisión que fue profundizada en 2010 por Alan García (2006-2011), que renovó, por un periodo de 99 años, una zona franca marítima, sin soberanía, para el país vecino.

No obstante, si el informe final es aprobado por la subcomisión esta semana, pasará a la Comisión Permanente para su análisis antes de recomendar su debate en el pleno.