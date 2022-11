Tormenta Nicole llegará a Florida como un huracán esta semana

(Bloomberg) -- Se pronostica que la tormenta subtropical Nicole toque tierra en el sureste de Florida como huracán categoría 1 a finales de esta semana, lo que provocará una oleada de agua y lluvias torrenciales, incluso en áreas que aún se recuperan del huracan Ian.

Nicole, con vientos máximos de 72 kilómetros por hora, está a unos 800 kilómetros al este de las Bahamas en el Atlántico, dijo la advertencia del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos a las 11 a.m., hora de Nueva York. Se pronostica que la tormenta gane fuerza a medida que se acerque a Florida, por lo que alcanzaría el primer peldaño en la escala Saffir-Simpson justo antes de tocar tierra, y luego avanzar hacia EE.UU.

Se emitió una alerta de huracán para el noroeste de Bahamas y la costa este de Florida desde la línea del condado de Volusia-Brevard hasta Hallandale Beach, justo al norte de Miami, así como para el lago Okeechobee.

“Las condiciones de huracán son posibles dentro del área bajo vigilancia en Florida el miércoles por la noche”, según Philippe Papin y Daniel Brown, meteorólogos del centro.

Si bien la pista podría cambiar, el actual pronóstico prevé que la tormenta toque tierra en algún lugar entre West Palm Beach y Fort Lauderdale, un tramo que incluye la propiedad Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, según Brandon Buckingham, meteorólogo de AccuWeather Inc.

Nicole es la decimocuarta tormenta con nombre de la temporada del Atlántico, que también produjo el Huracán Fiona, un sistema que devastó Puerto Rico y las Fuerzas Marítimas de Canadá, así como Ian, que arrasó Florida matando al menos a 140 personas y causando daños masivos. Florida es el mayor productor de jugo de naranja de EE.UU. Ambas tormentas golpearon en septiembre.

La designación de Nicole como tormenta subtropical tiene que ver con los detalles de cómo está organizada, pero no significa que sea menos potente que una tormenta tropical tradicional.

“No cambia los efectos netos de la tormenta”, dijo Buckingham.

De alguna manera, esa estructura híbrida podría hacer que Nicole sea más destructiva. Sus vientos con fuerza de tormenta tropical actualmente se extienden a 470 kilómetros de su centro y “probablemente causarán impactos significativos de vientos, marejadas ciclónicas y lluvias en una gran parte del noreste de Bahamas, Florida y la costa sureste de EE.UU. durante gran parte del la próxima semana”, escribieron Papin y Brown.

Después de Florida, se pronostica que Nicole arrastrará fuertes lluvias hacia EE.UU., dijo Buckingham.

