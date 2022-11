Mastodon, la red social que crece con los desertores de Twitter

The Mastodon website on a smartphone arranged in the Brooklyn borough of New York, US, on Monday, Nov. 7, 2022. Elon Musk’s agreement to buy Twitter Inc. is sending some users searching for alternative platforms — with mixed success. Photographer: Gabby Jones/Bloomberg

(Bloomberg) -- Mastodon, una red social de código abierto que se promociona a sí misma como una alternativa a Twitter Inc., ha registrado un aumento de nuevas suscripciones en los últimos días, abrumando al sitio y a su fundador a medida que la pequeña operación lucha por mantener el ritmo.

Desde que Elon Musk asumió el control de Twitter el 27 de octubre, Mastodon ha atraído a 489.003 nuevos usuarios, elevando el total de usuarios activos mensuales a más de un millón, dijo el lunes en su propia cuenta de Mastodon su fundador, principal desarrollador y director ejecutivo, Eugen Rochko. Se trata de una pequeña fracción en comparación con los 238 millones de usuarios activos diarios de Twitter. Pero la compra de Musk aparentemente ha sido el incentivo que la organización alemana sin fines de lucro ha estado esperando desde su fundación en 2016.

“No creo que Mastodon ni el fediverso hayan recibido tanta atención antes”, escribió Rochko en su cuenta hace dos días. “Es una gran oportunidad para que la gente finalmente vea que las redes sociales se pueden hacer de una manera diferente, que pueden ser un protocolo que no está bajo el control de una sola empresa”.

Las búsquedas de Mastodon se dispararon en Google tras la adquisición de Twitter, especialmente en Europa, donde tiene su sede la red social. Todo el nuevo interés ha provocado tensión en la plataforma, y Rochko dijo que estaba sobrecargado. “Aunque es agradable ver que tu trabajo por fin se toma en serio de forma más general, las jornadas laborales de 12 a 14 horas que he tenido que hacer para manejar todo son todo lo contrario”, publicó Rochko el 31 de octubre.

Rochko se lamentó de tener que hacerse cargo del desarrollo de software, la contabilidad, la atención al cliente, la gestión de proyectos, el diseño de productos, las relaciones públicas y la moderación. Se disculpó con los usuarios por “los retrasos en el procesamiento hasta que pueda tener en mis manos más hardware. ¡Lo siento!”

El lunes, algunos usuarios del sitio se quejaron de que no recibían correos electrónicos de confirmación al registrarse. Rochko dijo que se estaba topando con un límite de envío de correos electrónicos diarios con el proveedor de la empresa.

Rochko no respondió a las solicitudes de entrevista.

El argumento de Mastodon de que se compromete a mantener las conversaciones en el sitio libre de discursos de odio y acoso puede ser atractivo para los usuarios preocupados por las iniciativas de Musk en materia de libertad de expresión. Los insultos y los memes racistas ya se han multiplicado en Twitter, lo que pone de manifiesto el reto al que se enfrenta Musk para equilibrar su promesa de restaurar la capacidad de la gente para hablar libremente con el mantenimiento del civismo en la plataforma para apaciguar a los anunciantes. En una carta abierta a los anunciantes, Musk dijo que no tiene intención de dejar que Twitter se convierta en un “infierno de libertad para todos, donde se puede decir cualquier cosa sin consecuencias”.

Mastodon se autodenomina una red social federada. En lugar de registrarse para obtener una cuenta en un sitio web, los usuarios eligen unirse a “servidores”. Cada servidor es independiente, está alojado por una persona u organización, y puede tener sus propias reglas de moderación.

Los usuarios pueden seguir otras cuentas de Mastodon, independientemente del servidor que utilicen, y las personas de la red pueden cambiar de servidor cuando lo deseen. Mastodon dijo que solo promoverá los servidores que “se comprometan sistemáticamente con la moderación contra el racismo, el sexismo y la transfobia”.

Pero no está nada claro si la migración a Mastodon tendrá un impacto duradero, ni en ese sitio ni en Twitter. Mucha gente también se quejó en Twitter de la laboriosa y confusa plataforma de Mastodon. El propio Musk está vigilando el sitio y ha intervenido con un sarcástico comentario sobre Mastodon.

Por ahora, Rochko parece estar avanzando.

“¿Me creerías si te dijera que estoy extremadamente cansado?”, publicó el domingo. “Pero la versión candidata de Mastodon 4.0 finalmente salió a la luz, y creo que es genial”.

