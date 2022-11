Lunes, 7 de noviembre de 2022 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Rusia aumenta los ataques en el Donbás mientras crece la tensión en Jersón

Moscú/Leópolis. Las tropas rusas aumentan los ataques en el este de Ucrania, en un intento de volver a tomar la iniciativa en un frente estabilizado desde hace meses, mientras crece la tensión en el sur por la aproximación de tropas ucranianas a Jersón. "Estamos retomando paulatinamente la iniciativa, que en septiembre estaba en manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que atacaban y buscaban nuestros puntos débiles", dijo hoy el experto militar ruso Vladislav Shuriguin, para quien a finales de noviembre las tropas rusas emprenderán una gran ofensiva.

El papa sobre Ucrania: Cuando los imperios se debilitan, empiezan las guerras

A bordo del avión papal. El papa Francisco lamentó hoy que el mundo se encuentre ante una "Tercera Guerra Mundial" porque "cuando los imperios se debilitan sienten la necesidad de hacer una guerra"."Está es una guerra mundial, porque cuando los imperios se debilitan, entonces necesitan hacer una guerra", así como "también para vender las armas, que es la calamidad mas grande que hay en el mundo: la industria de las armas", añadió.

Jersón se queda sin luz, según los prorrusos

Moscú. La ciudad ucraniana de Jersón, cuyos residentes están siendo evacuados por orden de las autoridades a zonas más seguras, se ha quedado sin electricidad, según informaron hoy funcionarios prorrusos citados por la agencia rusa RIA Nóvosti. "No hay luz en toda la ciudad. Estamos esperando información (sobre lo que ha ocurrido)", dijo un portavoz de la compañía energética JersonOblEnergo. Poco después, una fuente de la administración de Jersón agregó que la ciudad también se había quedado sin agua.

Kiev planifica evacuación total en caso de sufrir un apagón por ataques rusos

Nueva York. Las autoridades de Kiev han comenzado a planificar una evacuación total de su población, cifrada en unos 3 millones de habitantes, en caso de que continúen los bombardeos rusos contra infraestructuras y sufran un apagón total, asegura hoy The New York Times. Los responsables de la ciudad luchan actualmente por mantener una red eléctrica gravemente dañada por los misiles rusos, señala el diario, que asegura que la situación ya es muy grave, con el 40 por ciento de la infraestructura energética de Ucrania dañada o destruida.

Ucrania prevé nuevos ataques masivos rusos pero se prepara para responder

Madrid. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este domingo que Rusia está concentrando fuerzas y medios para "una posible repetición" de los ataques masivos a la infraestructura ucraniana, pero ha advertido: "Nos estamos preparando para responder". En su habitual discurso de última hora difundido en las redes, Zelenski ha asegurado que los rusos volvieron a utilizar hoy drones de ataque iraníes, y aunque se han derribado algunos, "también hay aciertos".

Seúl inicia ejercicio simulado por ordenador tras lanzamientos de Pionyang

Seúl. El ejército surcoreano inició hoy unos ejercicios militares anuales basados en simulaciones por ordenador, dos días después de concluir unas grandes maniobras aéreas con Washington a las que Pionyang respondió lanzando una treintena de misiles, un volumen inédito hasta ahora para el régimen. Las maniobras Taegeuk, un ejercicio de puesto de mando que no incluye despliegues sobre el terreno, arrancó este lunes y se celebrará hasta el próximo 11 de noviembre, según confirmó en una rueda de prensa el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano.

El papa dice que la UE no puede dejar solos a países receptores de migrantes

A bordo del avión papal. El papa Francisco llamó hoy a la Unión Europea (UE) a una política migratoria consensuada con todos los países y afirmó "que no puede dejar solos" a España, Italia, Grecia y Chipre, con la responsabilidad de ocuparse de los migrantes que llegan a sus costas. Durante la rueda de prensa en el avión de regreso de su viaje en Baréin y al ser preguntado por la actitud del nuevo Gobierno de Italia, que no concede un puerto para que desembarquen más de un millar de migrantes que esperan desde hace días a bordo de cuatro barcos humanitarios, Francisco destacó que "cada gobierno de la UE tiene que ponerse de acuerdo sobre cuántos inmigrantes puede acoger" y no sólo los cuatro mencionados.

Italia pide a barco de ONG que abandone sus aguas con migrantes rechazados

Roma. Italia pidió hoy al barco humanitario Humanity 1 que abandone sus aguas con 35 migrantes a los que no se les permitió bajar en el puerto de Catania (sur), al contrario de otros 144 que sí pudieron bajar a tierra por ser considerados vulnerables, en el marco de la nueva política de desembarcos selectivos. La petición llegó pasado el mediodía de hoy pero el capitán de la nave, Joachim Ebeling, se ha negado a obedecer y pretende seguir en el puerto hasta que haya desembarcado a todos los migrantes, indican a EFE fuentes próximas a él.

Fiscalía peruana incluye a ministro de Turismo en investigación de Castillo

Lima. El Ministerio Público de Perú anunció este domingo que investigará preliminarmente al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, tras incluirlo en un caso abierto contra el presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y otros. "La Fiscalía de la Nación (general) dispuso incluir al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, en la investigación preliminar que se sigue al presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos de delitos de organización criminal y otros", informó el Ministerio Público a través de Twitter.

El papa sostiene que en la Iglesia algunos no ven clara la lucha contra los abusos

A bordo del avión papal. El papa Francisco aseguró hoy que la Iglesia "trabaja en todo lo que puede" sobre los abusos a menores por parte del clero, aunque algunos desde su interior "no lo ven claro". "Estamos yendo adelante, pero no deja que no siga habiendo casos de este tipo, y no se puede decir no sabíamos o era la cultura de la época. La Iglesia en esto es decidida. Estamos trabajando en todo lo que podemos, aunque hay gente que aún no lo ve claro", aseveró.

Al menos 19 muertos en accidente aéreo en Tanzania

Dar es Salam. Al menos 19 personas murieron al estrellarse hoy un avión de la aerolínea tanzana Precision Air en el lago Victoria con 39 pasajeros y cuatro tripulantes, confirmó el primer ministro de Tanzania, Kassim Majaliwa. Según Precision Air -que es una de las principales aerolíneas privadas de Tanzania- el accidente ocurrió a las 08.53 hora local (05.53 GMT) cuando el vuelo nº PW 494, realizado con un avión ATR 42-500, viajaba entre las ciudades de Dar es Salam y Bukoba, capital de Kagera. Según la radiotelevisión nacional tanzana, TBC, la "intensa lluvia y los fuertes vientos" causaron provocaron el accidente.

OMM alerta que últimos 8 años van camino de ser los más cálidos registrados

Sharm el Sheij (Egipto). La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó hoy, coincidiendo con el inicio de la Cumbre del Clima COP27 en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, de que a raíz del aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero y la acumulación de calor, los últimos ocho años van camino de ser los más cálidos de los que se tiene constancia.En un informe provisional del "Estado del clima mundial 2022", la OMM aseguró que este año las extremas olas de calor, las sequías y las devastadores inundaciones han afectado "a millones de personas y han ocasionado pérdidas valoradas en miles de millones". EFE

