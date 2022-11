Los Cavaliers y los Jazz asaltan Los Ángeles

Chicago (EE.UU.), 6 nov. Los Cleveland Cavaliers y los Utah Jazz asaltaron este domingo la Crypto.com Arena de Los Ángeles, al imponerse a los Lakers y a los Clippers, respectivamente, y prolongar su brillante comienzo de temporada en la NBA.

La NBA tuvo un programa reducido de cuatro partidos en el que los Memphis Grizzlies doblegaron a los Washington Wizards y en el que los Toronto Raptors se impusieron a los Chicago Bulls.

Fue un aperitivo para el programa de este lunes, en el que las 30 franquicias saltarán al campo en un día repleto de encuentros antes de la pausa de este martes, cuando la NBA se parará para animar a los aficionados a votar en las elecciones legislativas.

LAKERS 100 - CAVALIERS 114

Donovan Mitchell dirigió con 33 puntos la octava victoria consecutiva de los Cleveland Cavaliers, a costa de unos Lakers que perdieron el séptimo partido de nueve en esta temporada.

Mitchell fue apoyado por los 24 puntos de Darius Garland, con cuatro rebotes y siete asistencias, y por un doble doble de 16 puntos y once rebotes de Jarrett Allen.

LeBron James fue el mejor de los Lakers con 27 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, mientras que Anthony Davis aportó un doble doble de 19 puntos y doce rebotes. Russell Westbrook logró un doble doble de 19 puntos y diez asistencias saliendo del banquillo, yendo de más a menos.

CLIPPERS 102 - JAZZ 110

En el segundo partido del día disputado en la Crypto.com Arena, los Utah Jazz doblegaron a los Clippers con una nueva brillante actuación en equipo, liderada por los 23 puntos de Jordan Clarckson, los 22 de Collin Sexton y los 18 del finlandés Lauri Markkanen.

A los Clippers, que no pudieron contar con Kawhi Leonard, de baja por molestias en la rodilla operada el año pasado por una lesión de cruzado, Paull George anotó 34 puntos, con cinco triples, capturó ocho rebotes y repartió cuatro asistencias.

Los Jazz son segundos en el Oeste con un balance de 8-3, detrás de los Phoenix Suns, líderes (7-2), mientras que los Clippers son octavos (5-5).

GRIZZLIES 103 - WIZARDS 97

Los Grizzlies estuvieron a punto de desperdiciar una ventaja de 26 puntos en el tercer período, pero despertaron a tiempo y, tras pasar del 72-46 al 85-87 (parcial de 13-41), triunfaron impulsados por 28 puntos de Desmond Bane y por 23, con nueve rebotes y seis asistencias.

El español Santi Aldama fue titular y anotó cuatro puntos, con diez rebotes, dos asistencias y tres robos.

En los Wizards, el mejor fue Monte Morris con 18 puntos. El estonio Kristaps Porzingis anotó diez puntos, con un tres de trece en tiros.

RAPTORS 113 - BULLS 104

Fred Van Vleet brilló con 30 puntos y cinco triples para liderar el triunfo de los Raptors en casa ante los Chicago Bulls, que se derritieron en los últimos tres minutos.

DeMar DeRozan, ex de los Raptors, anotó veinte puntos y lideró a un grupo de seis Bulls por encima de los diez puntos.

El esloveno Goran Dragic anotó 16 puntos con un seis de diez en tiros. Alex Caruso logró un doble doble de once rebotes y once asistencias, pero no pasó de los cuatro puntos con uno de once en tiros.

- Clasificaciones:

. Conferencia Este:

.1. Milwaukee Bucks 9-0

.2. Cleveland Cavaliers 8-1

.3. Boston Celtics 6-3

.4. Atlanta Hawks 6-3

.5. Toronto Raptors 6-4

.6. Chicago Bulls 5-6

.7. New York Knicks 4-5

.8. Indiana Pacers 4-5

.9. Brooklyn Nets 4-6

10. Philadelphia 76ers 4-6

11. Washington Wizards 4-6

12. Miami Heat 4-6

13. Charlotte Hornets 3-7

14. Detroit Pistons 2-8

15. Orlando Magic 2-8

. Conferencia Oeste:

.1. Phoenix Suns 7-2

.2. Utah Jazz 8-3

.3. Memphis Grizzlies 7-3

.4. Portland Trail Blazers 6-3

.5. Denver Nuggets 6-3

.6. Dallas Mavericks 5-3

.7. New Orleans Pelicans 5-4

.8. LA Clippers 5-5

.9. San Antonio Spurs 5-5

10. Minnesota Timberwolves 5-5

11. Oklahoma City Thunder 4-5

12. Sacramento Kings 3-5

13. Golden State Warriors 3-7

14. Los Angeles Lakers 2-7

15. Houston Rockets 1-9

. EFE

