Inflación global estaría llegando a su punto máximo: Georgieva

(Bloomberg) -- El aumento global de los precios al consumidor puede estar cerca del punto más alto del ciclo actual, pero aún podría resultar persistente, dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

En una semana en la que es probable que la inflación de Estados Unidos para octubre muestre otro resultado cercano al 8%, Georgieva habló con Francine Lacqua en Bloomberg Television, en el marco de la cumbre anual sobre cambio climático de la ONU en el centro turístico egipcio de Sharm el-Sheij.

“No voy a adelantarme a los datos, pero es muy posible que estemos llegando a su punto máximo”, dijo Georgieva. “Ahora vemos a los bancos centrales muy unidos en la lucha contra la inflación como una prioridad máxima y con razón. Si no tenemos éxito, se desanclará y entonces la base para el crecimiento, que es la estabilidad de precios, se verá golpeada”.

Dijo que los funcionarios aún tendrán dificultades para reducir el aumento de los precios al consumidor a un ritmo más aceptable.

“Será más difícil reducir la inflación al nivel deseable de alrededor del 2%”, dijo. “Si vemos una diversificación de cadenas de suministro, inevitablemente se ejercerá una presión al alza sobre los precios”.

Nota Original:Global Inflation May Be Nearing Its Peak, IMF’s Georgieva Says

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.