En busca de la aurora boreal en Laponia

El otoño marca el inicio de la temporada de auroras boreales en el extremo norte, y para el fotógrafo Thomas Kast comienza la búsqueda de las luces verdosas que brillan en el cielo. Kast vive en Oulu, en el norte de Finlandia, y ofrece tours fotográficos en Laponia. El fotógrafo cuenta que antes de emprender la excursión, observa el radar de nubes y los datos sobre los vientos solares que proporciona una sonda de la agencia espacial estadounidense Nasa. "Si estos últimos datos son buenos, las posibilidades de ver auroras son altas. Se trata, entonces, de encontrar cielos despejados. Siempre digo que luchamos contra la capa de nubes", señala. Según Kast, lo primero que hay que tener es estrellas en el cielo. Y si se tiene una visión clara, hay que esperar. En cambio, si llueve o nieva no hay ninguna posibilidad de ver una aurora boreal. La mejor época es de septiembre a marzo. Para realizar la travesía nocturna es necesario llevar un traje de invierno, a prueba del viento y del frío, y debajo, varias capas de ropa, incluso de lana. Además, es importante calzar zapatos abrigados, llevar un gorro y té caliente. El experimentado fotógrafo aclara que la salida no es durante toda la noche. "Nos ponemos en marcha después de la cena. Si el tiempo es bueno, caminamos entre media y una hora hacia un lugar en el que se va a poder apreciar el espectáculo. Nos quedamos allí y esperamos. La mayoría de las veces, las auroras aparecen entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada. Entre las 2 y las 5 son más raras, excepto cuando hay fuertes vientos solares", explica. Kast destaca que también se pueden sacar fotos cuando no hay auroras. "Es posible hacer muchas cosas interesantes con la luz de la luna y las estrellas. Por lo tanto, no nos quedamos simplemente parados y esperamos". Comenta que el programa del día siguiente depende muchas veces de la noche y de la hora de regreso. "En realidad, fotografiamos casi más de día que de noche", precisa Kast, que lleva 22 años viviendo en Finlandia. Originalmente estudió ingeniería, pero luego convirtió su pasión por la fotografía en su profesión y desde 2017 ofrece excursiones en el extremo norte. En cuanto a las probabilidades de avistamiento en sus excursiones, Kast indica que en la zona de Laponia se encuentra el llamado cinturón de auroras. "Las posibilidades de ver auroras son mayores aquí. Las excursiones suelen durar una semana y solemos ver entre dos y cinco auroras boreales. En una oportunidad vimos una sola, pero hasta ahora tuvimos suerte. Incluso, hemos llegado a tener siete noches de auroras, pero eso es raro. Y además es muy cansador", apunta. dpa