Disputa de dos CEO más ricos de criptoindustria llega a mercado

(Bloomberg) -- Las tensiones entre los dos ejecutivos más ricos del sector de las criptomonedas se están extendiendo al ya maltrecho mercado de activos digitales.

El domingo, Zhao “CZ” Changpeng, el multimillonario director ejecutivo de Binance Holdings Ltd., anunció en Twitter sus planes de vender la participación de Binance de aproximadamente US$530 millones de FTT, el token nativo de FTX de Sam Bankman-Fried. Binance y FTX dirigen la mayor y la séptima bolsa de criptomonedas del mundo.

Zhao dijo que su decisión fue motivada por “revelaciones recientes”. En un artículo del 2 de noviembre, el sitio de noticias CoinDesk informó que gran parte del balance de la corredora de Bankman-Fried, Alameda Research, está compuesto por el token FTT. El precio de FTT cayó en medio de grandes volúmenes de negociación después del anuncio de Zhao y los operadores se apresuraron a retirar fondos de FTX.

Zhao no especificó a qué “revelaciones” se refería. Un portavoz de Binance declinó hacer comentarios. FTX dijo el lunes que estaba “modificando” las transacciones de retiro de bitcóin, haciendo algunos cambios para “ayudar a acelerarlo”.

“Un competidor está tratando de ir tras nosotros con rumores falsos”, dijo el lunes Bankman-Fried en Twitter. “FTX está bien. Los activos están bien”.

La disputa entre los dos magnates llega en un momento tenso para la industria, que se ha visto sacudida por una serie de escándalos este año, que van desde la implosión de la moneda estable terraUSD hasta una serie de quiebras entre los prestamistas de criptomonedas. El sector “sigue sufriendo el síndrome de estrés postraumático”, dijo Anto Paroian, director general del fondo de cobertura de criptodivisas ARK36.

Los precios de la mayoría de las criptomonedas caían el lunes, incluso cuando las acciones avanzaban. Solana, un token respaldado por FTX y Alameda, se encontraba entre los mayores descensos. El volumen de negociación de FTT se disparó hasta su punto más alto en un año, lo que “sugiere que los creadores de mercado están trabajando horas extras para mantener la liquidez en medio de la alta presión de venta”, escribió Clara Medalie, jefa de investigación de la firma de análisis Kaiko, en un correo electrónico.

“En general, FTT es un token relativamente ilíquido en los mercados abiertos, por lo que los planes de Binance para liquidar todos los tokens FTT que tienen es un evento de mercado bastante significativo”, agregó. “Alameda probablemente dedicará considerables recursos para asegurar que el precio de FTT no se desplome”.

La tenencia de FTT por parte de Binance es un legado de su inversión en FTX, que vendió el año pasado por unos US$2.100 millones, según Zhao. El director ejecutivo dijo que trataría de vender los tokens FTT “de una manera que minimice el impacto en el mercado.” El proceso puede tardar un par de meses en completarse, añadió.

Zhao y Bankman-Fried se han enfrentado en Twitter en los últimos meses, por cuestiones que van desde el cabildeo con políticos estadounidenses hasta las acusaciones de operaciones de fachada. En una serie de tuits el domingo, Zhao negó primero que la venta de FTT fuera un “movimiento contra un competidor”, aunque una publicación posterior parecía implicar descontento con FTX.

Zhao tiene un patrimonio de US$18.900 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, mientras que la fortuna de Bankman Fried asciende a US$15.400 millones.

El criptoprestamista Nexo retiró alrededor de US$177 millones en ether y US$10,8 millones en la moneda estable USDC de FTX en 24 horas, mientras que el gestor de activos Arca retiró más de US$31 millones en ether y USDT, según datos del investigador Nansen. El cofundador y socio gerente de Nexo, Antoni Trenchev, declinó hacer comentarios, al igual que Arca.

