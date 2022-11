Cavani y Paulista empiezan la semana en manos de los fisios

Valencia (España), 7 nov. El delantero uruguayo del Valencia Edinson Cavani y su compañero y defensa brasileño Gabriel Paulista han empezado la semana en la ciudad deportiva de Paterna con tratamiento de fisioterapia para solucionar los problemas físicos que arrastran.

En el caso de Cavani, sus molestias en el tobillo derecho, tras obligarle a retirarse del encuentro ante el Barcelona, le dejaron ya fuera de la convocatoria para visitar este domingo a la Real Sociedad. Desde el club explican que en estos momentos no hay previstas nuevas pruebas, aunque el jugador no se entrenó con el resto de compañeros que no tomaron parte en el choque en el Reale Arena o que disputaron pocos minutos.

En ese último encuentro, Paulista tuvo que pedir el cambio a la media hora de arrancar por unas molestias. Como los otros titulares, él no saltó al terreno de juego de la ciudad deportiva pero mientras que el resto hizo sólo trabajo de gimnasio en su caso fue tratado también por los servicios médicos del club. Ambos son duda para el choque del jueves ante el Betis en Mestalla, el último antes del parón.

Están ya descartados para ese encuentro, los lesionados Jaume Doménech, Mouctar Diakhaby e Ilaix Moriba, que este lunes ya trabajó en el césped aunque al margen del grupo. EFE

