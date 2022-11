Capdevilla: "La Selección transmite ilusión"

Madrid, 7 nov. Joan Capdevilla, ex futbolista campeón del Mundo del año 2010 con España, afirmó que la actual selección 'transmite ilusión' de cara a la edición que se celebrará próximamente en Catar.

"La selección nos transmite ilusión. Luis Enrique ha hecho un gran grupo. Tenemos los mejores jugadores y los más adecuados. El entrenador ha probado casi cuarenta jugadores, todos están preparados y tienen el ritmo de las convivencias. Ojalá podamos lograr otra gran gesta porque creo que estamos ante una de las candidatas", declaró.

Capdevilla repasó sus sensaciones personales tras levantar el título en una tertulia con sus ex compañeros Pepe Reina, David Villa y Álvaro Arbeloa con motivo de los Premios Golsmedia Futbolfest 2022 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Pasa el tiempo y todavía no me doy cuenta de lo conseguido, y eso que son ya doce años. Fuimos veintitrés los que logramos el éxito pero para llegar ahí hubo otros que trabajaron y en la última lista no estuvieron. La lista tendría que ser más amplia de los que conseguimos llegar", manifestó.

"Todos empezamos en nuestros pueblos jugando al fútbol y en ese momento de saltar al campo en la final te pasa una película de toda tu trayectoria, piensas que solo hay once en el campo y que cómo es posible que estés jugando la final de un Mundial, no lo asimilas en el momento", añadió.

En cuanto al fútbol de formación actual, indicó: "No todos van a ser profesionales pero cogen la rutina del compañerismo, de los horarios... sirve para otras cosas. Esos aprendizajes son muy importantes a edades muy tempraneras y en todo el fútbol base se está trabajando eso".