Boric defiende la elección del embajador de España: "No está por ser mi amigo"

Santiago de Chile, 7 nov. El presidente chileno, Gabriel Boric, se refirió este lunes por primera vez a la polémica designación del embajador de Chile en España, Javier Velasco, y rechazó que el diplomático fuera designado por los vínculos personales entre ambos.

“No hay nadie en el Gobierno que esté producto de un parentesco familiar o de amistad”, subrayó el mandatario en una entrevista en la Televisión Nacional de Chile (TVN).

La designación de Velasco, abogado de 37 años, íntimo amigo del presidente Gabriel Boric y militante de su partido (Convergencia Social), fue muy criticada por la oposición, que acusó que recibió el cargo por motivos de amistad.

“No hay nadie que esté hoy dentro del Estado que no tenga las competencias para estar y que esté por motivo de ser amigo de alguien”, remarcó el presidente.

“El embajador en España es abogado con un magíster en una universidad de prestigio en Estados Unidos, que trabajó durante varios años en el servicio público (...) Puedo asegurar que en el Estado la gente que nosotros hemos contratado está por motivos de idoneidad profesional”, agregó.

Boric señaló que España "es un país particularmente importante" para Chile y que el embajador no está por ser su amigo: "No sé las ideas que se pasaban respecto de amistades íntimas o no, pero él no está por ese motivo, él está por sus competencias profesionales”, sentenció.

LAS POLÉMICAS

A los pocos días de estar en el cargo, el diplomático desató varias polémicas, la última de las cuales llevó a la coalición opositora de derecha, Chile Vamos, a pedir su renuncia a la canciller, Antonia Urrejola.

La ministra de Exteriores llamó "al orden y la prudencia" al embajador tras aparecer en una fotografía que se viralizó en redes sociales en la que se le ve sentado en el asiento trasero de un vehículo oficial junto a una mujer descalza y con sus pies en su regazo.

"Él tiene muy claro cuál es la situación, obviamente fue completamente desafortunado y lo que pasó no corresponde a la actitud de un embajador", dijo entonces Urrejola.

Unos días antes, protagonizó otro episodio cuando en un foro celebrado en Madrid por la organización Nueva Economía Fórum acusó a los Gobiernos de la transición chilena de haber generado las condiciones para el estallido social en octubre de 2019.

Aunque sus palabras fueron duramente criticadas por sectores de la ex Concertación, la coalición de la centro izquierda que ha gobernado al país durante más de 20 años durante la transición, Boric apoyó a Velasco: "Tener una visión crítica respecto a parte de ese periodo, no me parece que constituya un motivo de generar una gran polémica", cerró.