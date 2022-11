Beguiristain: "Estamos confiados"

Madrid, 7 nov. El director de fútbol del Manchester City, Txiki Beguiristain, se mostró "confiado" ante la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Leipzig, aunque la disputa del Mundial por medio va a condicionar el "estado físico y mental" de los jugadores.

"Nos conocemos, el año pasado coincidimos en la fase de grupos. Son partidos abiertos, con mucha ida y vuelta, preferimos partidos mucho más controlados, pero es difícil con ellos por la calidad que tienen porque son muy buenos arriba. Estamos confiados, vamos a ver cómo llegamos con el Mundial por medio" dijo.

Al término del sorteo en la sede la UEFA en Nyon (Suiza), Beguiristain comentó en declaraciones a Movistar+ que los jugadores del City como el noruego Erling Haaland que no van al Mundial van a tener tres semanas de vacaciones durante el mismo, aunque a la vuelta del resto "habrá que trabajar, el éxito, el fracaso, los estados físicos y los estados mentales".

"Nosotros queremos ganar esta competición, pero como filosofía lo que nos da estabilidad es la liga. Siempre he considerado que la 'Champions' es durísima, hay que respetarla e ir con humildad porque destroza proyectos. Sabemos que si en la liga somos fuertes y peleamos vamos a ser candidatos siempre para la Champions, luego ganar o no, a dos partidos, a uno, qué me van a decir después de lo que pasó en el Bernabéu...", apuntó.

Sobre la única presencia en el sorteo del Real Madrid como representante de la liga española, frente a cuatro de Inglatera y de Alemania, Beguisitain opinó que "es tema de un año" y recordó que "el histórico de enfrentamientos entre españoles y alemanes e ingleses ha sido bueno".

Cuestionado por el enfrentamiento entre el Liverpool y el Real Madrid que repetirá la última final, Beguiristain señaló que el equipo inglés "es intenso, ofrece siempre un partido de mucho duelo individual, va al contacto y la primera media hora es durísima".

"Si sale esa media hora bien luego el Madrid, con el fútbol de tocar y tener el balón, los puede poner nerviosos. Pero es realmente duro, no me fiaría mucho de cómo está el Liverpool en la clasificación en la Liga", agregó. EFE

