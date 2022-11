Acciones suben de cara a elecciones de mitad periodo en EE.UU.

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses avanzaron por segundo día en un repunte generalizado de cara a las elecciones de mitad de periodo y los datos de inflación de esta semana. El dólar cayó con los bonos del Tesoro.

El S&P 500 cerró cerca de máximos de sesión; todos excepto tres de los once grupos de industria avanzaron.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 1% a las 4 p.m., hora Nueva York

El Nasdaq 100 avanzó 1,1%

El Dow Jones Industrial Average repuntó 1,3%

El índice MSCI World subió 1,1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,4%

El euro subió 0,6% a US$1,0021

La libra esterlina subió 1,2% a US$1,1514

El yen japonés registró poca variación en 146,60 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin cayó 1,6% a US$20.794,56

Ether bajó 0,2% a US$1.600,58

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó seis puntos básicos al 4,22%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó cinco puntos básicos al 2,34%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó 10 puntos básicos al 3,64%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,7% a 91,99 dólares el barril

Los futuros del oro cambiaron poco

