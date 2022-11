Rins: "No ha sido nada fácil, no podía cometer fallos"

Cheste (Valencia), 6 nov. El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), vencedor del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP ha reconocido que no fue una victoria "nada fácil", pues sabía que "no podía cometer ningún fallo".

"La verdad es que llevaba varias carreras en las que perdía posiciones en la salida y en las primeras vueltas, así que la cabeza estaba en hacer una buena salida, y así ha sido, me he puesto primero en la primera curva y, a partir de ahí, no ha sido nada fácil de gestionar, porque Martín estaba a 0.3 al principio, a 0.5 y a 0.7, con lo que sabía que no podía cometer ningún fallo. Con la mente fría, hemos podido conseguirlo", explicó Rins.

"No ha sido una temporada fácil pues desde que nos dieron la noticia de que Suzuki dejaba el campeonato..., ya antes de empezarlo, nosotros creíamos en el título y la Suzuki mejoró mucho, el motor de esta temporada ha sido increíble, con lo que teníamos opciones", recordó.

"Cuando Suzuki dijo que dejábamos de correr, estábamos empatados a puntos con Quartararo después de la carrera de Jerez. No ha sido fácil de gestionar cuando tienes algo que se te escapa, has de trabajar mucho y estar muy concentrado. Lo hemos hecho, pero somos humanos y no ha sido fácil".

"Ha habido carreras en las que hemos fallado un poco por esto. Se hizo una pelota juntándose todo y no fue fácil salir de allí. Al final, demostramos que tenemos un gran nivel", aseguró el piloto de Suzuki.

"Hay veces que yo me caigo y pierdo puntos y otras veces es Suzuki la que me hace perder puntos. Muchas veces no hemos tenido la mejor moto en muchos circuitos pero que en seis años no hayan sido capaces de hacer una moto competitiva para las calificaciones se nota mucho en el MotoGP actual. Dos o tres veces se puede remontar, pero se tiene que cuadrar todo mucho", reconoció el vencedor en el "Ricardo Tormo" de Cheste.

De su nueva "aventura" en el equipo de Lucio Cecchinello con Honda afirmó: "Será una moto totalmente diferente, tengo muchas ganas de subirme a la moto y hasta ahí me dejan hablar". EFE

