Oblak: "Psicológicamente no estamos bien"

Madrid, 6 nov. Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, aseguró este domingo, tras el 1-1 contra el Espanyol en el Metropolitano, que su equipo no está "bien psicológicamente", entendió el enfado de la afición por los malos resultados en los últimos encuentros y remarcó que "falta tranquilidad arriba y eso es cosa de la cabeza".

"Es un empate que no nos ayuda mucho. Hemos buscado la victoria, hemos tenido ocasiones, hemos hecho todo, pero estamos en un momento que las cosas no salen de ninguna manera, así que claro que decepciona el empate. Hemos merecido más, pero es fútbol", valoró el guardameta en declaraciones a 'Dazn'.

"Está claro que psicológicamente seguro que no estamos bien. No es normal lo que nos está pasando, cuando psicológicamente no estás bien también físicamente el cuerpo no funciona como debería, pero hemos tenido muchas ocasiones. Nos falta tranquilidad arriba y eso es una cosa de la cabeza. Hasta que no nos tranquilicemos no vamos a ir ganando ni consiguiendo los resultados que queremos. Puedes jugar bien o mal, hay que aprovechar las ocasiones y no lo estamos haciendo últimamente", expuso.

"Lo primero de todo, es entendible lo de la grada. Es normal que nadie esté contento, los primeros nosotros, los jugadores, pero está claro que con un ambiente mejor todo es más fácil. Pero es absolutamente entendible que la gente se enfade. Mucho más no se puede decir. Hay que hacer las cosas en el campo. Hablar no vale de nada. Hasta que en el campo no estemos mejor, las cosas no van a mejorar", expresó. EFE

id/ism