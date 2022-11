Las 5 claves de la jornada 13

Madrid, 6 nov. Las cinco claves de la decimotercera jornada de LaLiga Santander, fueron:

1- El Barcelona, un muro en el Camp Nou

Sin duda, una de las claves del éxito del liderato provisional del Barcelona es su poderío defensivo en el Camp Nou. Este fin de semana ganó 2-0 al Almería y de nuevo dejó su portería a cero. No es la primera vez. El equipo de Xavi Hernández no ha encajado ningún gol en su estadio esta temporada. Lo intentaron sin éxito Rayo Vallecano, Valladolid, Celta, Villarreal y Athletic. Ninguno fue capaz y el Barcelona, en trece partidos, sólo ha encajado cuatro tantos, uno de la Real Sociedad y tres del Real Madrid. Aunque no lo parezca, en Liga, el cuadro azulgrana se sostiene desde atrás.

2- Joao Félix disfraza la mala situación del Atlético

No corren buenos tiempos para el Atlético de Madrid, que vive inmerso en una mala racha de resultados y juego que generan dudas en el largo proyecto que inició hace más de una década Diego Simeone. Esta jornada, volvió a pinchar. El Espanyol, con un hombre menos por la expulsión de Cabrera a la media hora, fue capaz de rascar un empate (1-1) en el Mtreopolitano que aumentó la incertidumbre del equipo rojiblanco, fuera de Europa y con tres pinchazos en los último cuatro partidos de Liga. La salida salvadora de Joao Félix, que marcó el tanto del empate en el último tramo, disfrazó e incluso rebajó una situación poco agradable para el aficionado del Atlético de Madrid.

3- La estéril posesión del Villarreal

Por ahora, la llegada de Quique Setién al banquillo del Villarreal no se ha traducido en victorias. La salida de Unai Emery al Aston Villa de forma inesperada no ha sentado bien a los resultados del conjunto castellonense, que todavía no ha ganado ninguno de los cuatro partidos que ha dirigido Quique Setién. Empató 2-2 frente al Hapoel Beer Sheva y perdió frente al Athletic (1-0) y el Lech Poznan (3-0). Esta jornada, contra el Mallorca, de nuevo fue derrotado (0-2). En todos los encuentros, el Villarreal acaparó la posesión del balón. La media de todos los partidos fue de casi el 70 por ciento. Emery, ganó su último encuentro al Almería con el 52 por ciento. A veces, la clave para ganar no es tener la pelota.

4- Chimy Ávila ilumina a Osasuna

Mermado por una grave lesión cuando estaba en el mejor momento de su carrera, el jugador argentino Ezequiel 'Chimy' Ávila peleó durante meses para volver a pisar un terreno de juego. Entre enero de 2020 y marzo de 2021 dedicó su tiempo a recuperarse de dos lesiones graves de rodilla. Su carrera, en pleno despegue y con un más que probable futuro en las filas de un club grande, se vio frenada en seco.

Volvió a jugar al final de la 2020/21 y completó la pasada con siete tantos en los 38 partidos oficiales que disputó en las filas de Osasuna. Sin embargo, aún no consiguió encontrar su mejor versión. Ahora, parece que el mejor Chimy Ávila ha vuelto. De nuevo, ha encontrado su mejor forma y esta jornada lo demostró marcando los dos tantos de su equipo, que ganó 1-2 al Celta. El Chimy ya suma seis goles, uno menos que la temporada pasada en sólo trece jornadas. Con ellos, ilumina a Osasuna, que es quinto y sueña con la Liga de Campeones.

5- Borja Iglesias y una imitación desafortunada

Pasado de revoluciones, el defensa Gonzalo Montiel dinamitó el derbi sevillano con una entrada brutal a los 38 minutos sobre Álex Moreno que mereció una tarjeta roja. El jugador argentino clavó los tacos en la rodilla del jugador del Betis y pudo causar una grave lesión al defensa verdiblanco, que por fortuna pudo seguir jugando.

Después, al borde del descanso, Nabil Fekir, por soltar el brazo sobre el Papu Gómez, fue también expulsado. El Betis, con 1-0 a favor, tenía 45 minutos por delante para aguantar el marcador en igualdad de condiciones. Sin embargo, Borja Iglesias, en la reanudación, imitó a Montiel con otra entrada temeraria. Clavó los tacos en un tobillo de Joan Jordan y se fue a la calle. Con nueve, el Betis no resistió y Gudelj empató. La tensión jugó una mala pasada a Borja Iglesias, que redujo las opciones de victoria de su equipo. EFE

jjl/jl