Redacción deportes, 6 nov. El equipo español formado por Andreu Blanes, Oriol Cardona, Alejandro García y Miquel Corbera consiguió este domingo la medalla de plata en los Mundiales de Trail de Chiang Mai (Tailandia), en una prueba dominada por los atletas de Uganda, que coparon cuatro de las cinco primeras plazas.

Venció el ugandés Samuel Kibet, que cubrió en 40:02 minutos los 10,7 kilómetros de recorrido con un desnivel acumulado de +/-443 metros y una cota más alta de 771 metros sobre el nivel del mar, a mitad de carrera.

El keniano Patrick Kipngeno, a diez segundos, se llevó la medalla de plata, evitando la barrida completa ugandesa. Timothy Toroitich, asiduo a las carreras de cross españolas, llegó tercero, a 24 segundos del ganador.

El valenciano Andreu Blanes fue el mejor español, sexto con un tiempo de 41:31. Oriol cardona terminó octavo (52:44), Alejandro García decimoquinto (43:23) y Miquel Corbera decimonoveno (43:44).

"Lo he dado todo. Estoy feliz pero venía en busca de otra cosa", reconoció Blanes, primer europeo en la carrera.

El mexicano Everardo Moreno, decimoctavo con un tiempo de 43:41, fue el latinoamericano mejor clasificado. Su compañero David Santiago fue vigésimosexto con 44:11.

Uganda hizo doblete en la carrera femenina con Rebecca Cheptegei, campeona con un crono de 46:25, y Annet Chelangat, segunda con 46:52. Junto a ellas subió al podio como tercera la estadounidense Allie McLaughlin (48:31).

Las cuatro representantes españolas habían competido también, hace dos días, en la Subida Vertical. Aquí la mejor clasificada fue Onditz Iturbe, novena con una marca de 50:57. María Ordóñez se clasificó en el puesto 33 con 50:01, Laia Montoya en el 39 con 56:12 y Andrea Rico en el 49 con 59:47. España fue séptima por equipos.

La argentina Chiara Mainetti cerró el top-20, vigésima y mejor latinoamericana con un registro de 52:24.

La competición Up & Down, conocida como carrera Classic, puso el colofón a los Campeonatos del Mundo de Montaña y Trail Running, que se han disputado con su programa más amplio: Subida Vertical, carreras Classic Up & Down, Trail Running Maratón y Ultra Trail Running. EFE

