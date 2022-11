Destacado activista egipcio-británico comienza huelga de agua en prisión

Sharm el Sheij (Egipto), 6 nov. El destacado activista egipcio-británico Alaa Abdelfatah comenzó este domingo una huelga de agua en prisión, que se suma a la huelga de hambre que lleva realizando desde hace más de 200 días, coincidiendo con el inicio de la Cumbre del Clima COP27 en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

"A las 10 de la mañana (de hoy) beberá el último vaso de agua, y con esto comenzará la cuenta regresiva para su salida (de prisión) o su muerte, la cuenta atrás para su liberación de las garras de (Abdelfatah) al Sisi", dijo su hermana y también activista prodemocracia Mona Seif en su página oficial de Facebook.

Abdelfatah inició hace más de 200 días una huelga de hambre parcial desde la cárcel, donde permanece desde hace tres años, para protestar contra su encarcelamiento y por la situación de los derechos humanos en Egipto.

El activista fue puesto entre rejas desde 2019 por "difundir noticias falsas", justo después de cumplir una condena de cinco años de cárcel por participar en una protesta.

Mona Seif compartió una carta de Alaa en la que afirmaba que ha tomado esta decisión para luchar por su libertad y la de "los prisioneros de un conflicto del que no son parte" y por "todas las víctimas de un régimen que no saben manejar sus crisis de una forma que no sea represión".

Se espera que otra hermana de Alaa Abdelfatah, Sanaa Seif, que inició una sentada pacífica delante del Ministerio británico de Exteriores, a pocos metros de la céntrica residencia oficial del primer ministro en Downing Street, aterrice mañana, lunes, en Sharm el Sheij, según informaron miembros de su familia a EFE.

Alaa Abdelfatah se consagró como uno de los rostros más icónicos e influyentes de las revueltas populares en Egipto de 2011, que acabaron forzando la salida del presidente Hosni Mubarak.

La ONU y numerosas organizaciones internacionales han manifestado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Egipto, y han alertado de que la participación de la sociedad civil no está garantizada durante la COP27, puesto que consideran el Gobierno del presidente egipcio Abdelfatah al Sisi no tolera la discrepancia política. EFE

