Ana Katz: “España y Argentina comparten en el cine un humor muy hermoso”

Madrid, 6 nov. "España y Argentina comparten en el cine un sentido del humor muy hermoso", y ambos países lo defienden como "identidad cultural genuina", asegura la directora y actriz argentina Ana Katz, que se encuentra estos días en Madrid participando en el V Festival Cine por Mujeres organizado por la Casa de América.

“Cuando vine a España y trabajé para Paco León en el rodaje de la película ‘Kiki, el amor se hace’, me di cuenta de este humor que compartimos, de una manera de mirar las cosas, y para mí es un gusto enriquecerme con la mirada de otros países", reconoce la actriz en declaraciones a EFE.

Y, "siempre que sea posible, es importante profundizar los lazos para sacar la mirada de nuestro ombligo y conectar con lo que pasa en otros lugares”, añade.

La Casa de América de Madrid proyectó algunas de las películas de Katz, que además impartió la clase magistral "Un viaje por diversas disciplinas", donde la actriz hizo un recorrido por su obra y desgranó sus procesos de creación dentro de su trayectoria.

La cineasta y también guionista aseguró que ama “profundamente” el cine latinoamericano e hizo referencia a sus trabajos en distintos países como Colombia, Brasil o Perú, lugares “que tienen que estar cada vez más cerca”.

Aunque admitió que en términos de cultura tanto España como Latinoamérica “estamos enfrentando una situación difícil donde la política nacional e internacional tiende a desatender los espacios culturales y, en ese sentido, la identidad cultural”.

Durante su clase magistral, Katz relató su forma de crear proyectos a través del “triángulo dentro del que bailo que es escribir, dirigir y actuar”, y reconoció estar siempre “en un proceso de aprendizaje”.

“Soy buena alumna en el sentido de que no soy ansiosa, tengo voluntad y me acerco mucho al teatro, la danza, la literatura. Me interesa lo que gano cuando estoy leyendo, siento comodidad y alivio físico. Me gusta, además, tomarme largos ratos sin dedicarme específicamente a hacer un proyecto para dejar crecer preguntas con las que luego trabajar”, explicó.

En esta V edición del Festival Cine por Mujeres se proyectó la película de Katz “El juego de la silla”, su ópera prima de ficción, en un espacio que promueve el cine latinoamericano con el propósito de difundir y dar visibilidad a las cineastas que trabajan en la industria cinematográfica de América Latina.