Sábado, 5 de noviembre de 2022 (22.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Rusia no revela sus planes en Jersón mientras siguen ataques en otros frentes

Moscú/Leópolis. Rusia mantiene el secretismo sobre su estrategia en Jersón entre informaciones contradictorias de un repliegue y un reforzamiento de posiciones, mientras siguen los combates en otros frentes. La salida de los habitantes de la ciudad y otras localidades de la homónima provincia tiene lugar en medio de gran incertidumbre acerca de lo que va a suceder en los próximos días. Las fuentes rusas por el momento no desvelan los planes del mando militar pero descartan la posibilidad de la entrega de los territorios anexionados en septiembre pasado a Ucrania, pese a dar señales de una posible retirada, que, a su vez, son recibidas en Kiev con gran cautela.

UCRANIA GUERRA

Zelenski acusa a Irán de mentir: "Derribamos diez drones todos los días"

Madrid. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha acusado esta tarde de mentir a Irán sobre el suministro de drones a Rusia que son usados en la guerra de Ucrania, tras afirmar que solo dieron unos pocos al principio: "Derribamos al menos diez drones iraníes todos los días". El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, reconoció este sábado que su país suministró drones a Rusia pero insistió en que el envío de drones se produjo meses antes del comienzo de la guerra en Ucrania.

UCRANIA GUERRA

Los opositores rusos buscan en Polonia crear un frente contra Putin

Jablonna (Polonia). Un amplio grupo de políticos y activistas pertenecientes a la oposición prodemócrata rusa se reunieron hoy en Jabblona, cerca de Varsovia, para un congreso de tres días en el que se buscan crear las bases para crear una alternativa al régimen del presidente ruso, Vladimir Putin. La reunión fue inaugurada por Ilya Ponomarev, que en 2014 fue el único diputado de la Duma (Parlamento ruso) que votó en contra de la anexión de Crimea y que ahora vive en el exilio. En entrevista con EFE, Ponomarev explicó que la idea que está en la base del Congreso es ofrecer a los rusos una alternativa democrática al régimen de Putin.

UCRANIA GUERRA

Zaporiyia recupera la electricidad y OIEA alerta de que "no puede seguir así"

Viena. La central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde marzo, ha recuperado el suministro eléctrico externo para sus sistemas de seguridad, que perdió por un bombardeo el miércoles, confirmó hoy el OIEA, que alertó de que las continuas interrupciones son un peligro que no puede continuar."Los repetidos cortes de energía demuestran con demasiada claridad la gravísima situación de seguridad y protección nuclear a la que se enfrenta esta importante central nuclear", advirtió en un comunicado Rafael Grossi, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU.

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

Los barcos ONG con mil inmigrantes ante Italia denuncian escasez y mal tiempo

Roma. Los barcos de cuatro ONG que están frente a las costas de Italia a la espera de desembarcar a más de mil inmigrantes salvados en el Mediterráneo central denuncian escasez de víveres y una situación agravada por el mal tiempo, ante la negativa de las autoridades italianas a permitirles el desembarco. El Gobierno italiano, que encabeza la ultraderechista Giorgia Melon, ha permitido a estas embarcaciones entrar en aguas territoriales de Italia para guarecerse del temporal desatado en el canal de Sicilia pero les prohíbe atracar en un puerto y desembarcar a los rescatados. En estos momentos hay cuatro naves con un total de 1.078 inmigrantes frente a las costas orientales de Sicilia.

PAPA BARÉIN

El papa pide a los jóvenes reaccionar ante la tendencia de avalar las guerras

Manama. El papa Francisco pidió hoy a la juventud reaccionar "ante la tendencia dominante de permanecer indiferentes", hasta el punto "de avalar guerras y conflictos", durante el encuentro que mantuvo con algunos jóvenes en el colegio del Sagrado Corazón, en la tercera jornada de su visita a Baréín. Francisco visitó este centro, donde estudian jóvenes de varias nacionalidades y credos y manifestó: "Mirándolos a ustedes, que no son de la misma religión y no tienen miedo de estar juntos, pienso que sin ustedes esta convivencia de las diferencias no sería posible. ¡Y no tendría futuro!"

OTAN TURQUÍA

La OTAN dice que Suecia y Finlandia cumplen condiciones turcas para acceso

Ankara. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, insistió hoy en que Suecia y Finlandia han aplicado ya las condiciones puestas por Turquía para desbloquear su entrada en la Alianza, acordadas por los tres países el pasado junio."Creo el proceso de adhesión debería llegar a su fin y ser ratificado", declaró Stoltenberg a la emisora CNNTürk, en una entrevista en la que afirmó que las dos democracias nórdicas han cumplido todos los puntos del acuerdo, como levantar el embargo de armas a Turquía o modificar sus leyes antiterroristas.

URUGUAY ESPAÑA

Feijóo destaca la "oportunidad histórica" del acuerdo entre la UE y Mercosur

Montevideo. El presidente del Partido Popular español (PP, centroderecha), Alberto Núñez Feijóo, destacó hoy en Montevideo la "oportunidad histórica" sobre el posible acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur del cual señaló que en este momento "debería ser una realidad". "Entendemos que es una oportunidad. Llevamos 20 años de negociaciones y lo lógico es que esto se pudiese acelerar en el primer semestre del 2023", expresó durante un encuentro con empresarios de ese país en el Centro de Estudios para el Desarrollo.

EEUU ELECCIONES

Obama pide votar a demócratas frente a quienes "envenenan" la democracia

Washington. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama pidió hoy el voto para los candidatos demócratas en las elecciones de medio mandato frente a los que alimentan los discursos de división y violencia, que, dijo, son "veneno" para la democracia. En estos últimos días de campaña, Obama se ha volcado en el apoyo a los candidatos demócratas, y en esta jornada participa en dos actos en Pensilvania, el segundo de ellos, por la tarde, junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

ESPAÑA ECOLOGISTAS

Detienen a dos activistas tras pegarse a dos cuadros de Goya en el Prado

Madrid. La Policía detuvo este sábado a dos activistas de la organización Futuro Vegetal que se pegaron a los marcos de los cuadros "La maja vestida" y "La maja desnuda", del pintor español Francisco de Goya, en el Museo del Prado de Madrid y escribieron entre ambos lienzos "+ 1.5 °", en referencia al anuncio de la ONU sobre la imposibilidad de cumplimiento del Acuerdo de París sobre el cambio climático. El Museo del Prado confirmó que, tras una primera inspección, las obras no sufrieron daños, pero sí se dañaron sus marcos, en particular el de "La maja desnuda".

EFE

int-fpa/fp