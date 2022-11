Cheste (Valencia), 5 nov. El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22), que logró su quinta "pole position" de la temporada se ha declarado "muy satisfecho" por lograr la 'pole', pues según explicó hacerlo en Valencia "es muy especial, tenemos mucha afición y está muy bien terminar la temporada así".

"Ha sido una de las 'poles' más difíciles de la temporada, porque ésta mañana no me sentía muy cómodo a una vuelta y no me veía primero, estaba mejor en ritmo que a una vuelta, pero al final pude cuadrar una buena vuelta, muy rápida, y estamos preparados para mañana", aseguró Martín.

"Mañana será duro, pero aprendo de los errores. En Malasia pequé de ansioso y cometí ese error, pero mañana será distinto, hay muchos pilotos que están con ritmo para la victoria pero trataré de dar el máximo para ganar la carrera, pero me daré por satisfecho si termino en el podio", reconoció el piloto de Ducati.

"He estado en el podio cinco veces en los cinco últimos años, con lo cual es un buen palmarés, pero también sé que Márquez y Miller están muy bien de ritmo, también Zarco, Aleix y Fabio, hay muchos pilotos que son fuertes y pueden estar ahí luchando", continuó Jorge Martín.

De las opciones al título señaló sobre Bagnaia que "todo dependerá de la salida. Sabemos que será una carrera agresiva, pero espero que no se caiga Pecco con otro piloto", y de Fabio Quartararo dijo que va a tratar de hacer su carrera "y si Fabio está conmigo, ya veré. Si va rápido trataré de seguirle, y si va lento pues intentaré adelantarle".

"Para mí es como otro piloto y, como siempre, se debe tener cuidado. No es algo nuevo, siempre he tratado de ser limpio con Pecco y Fabio, y mañana tendremos que prestarle atención", reconoció el piloto madrileño.

En Moto2 fue claro: "apostaría por Augusto en Moto2, pero tiene poca ventaja y Ogura ha mejorado durante el fin de semana y creo que mañana pelearán durante toda la carrera y será interesante". EFE

JLL/asc