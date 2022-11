Diego Alonso: "Nos sentimos muy confiados con los jugadores que tenemos"

Montevideo, 4 nov. El seleccionador de Uruguay, Diego Alonso, aseguró este viernes que se siente "muy confiado" con los futbolistas que tiene a disposición, aunque se mostró preocupado por las lesiones que puedan aparecer antes del Mundial de Qatar 2022.

"Nos sentimos muy confiados con los jugadores que tenemos, con la calidad que hay, y por sobre todas las cosas, con la predisposición que han tenido siempre hacia la selección. Por ese lado estamos tranquilos", dijo el director técnico durante una rueda de prensa llevada a cabo en el estadio Centenario de Montevideo.

Pese a esto, Alonso resaltó que le preocupan las lesiones que puedan surgir en las ligas que aún no acabaron, ya que los jugadores que allí actúan tienen "un riesgo grande".

No obstante, al ser consultado sobre la lesión que en los últimos días sufrió el atacante de Corea del Sur Heung-Min Son, quien deberá ser operado para estabilizar una fractura alrededor de su ojo izquierdo, el uruguayo prefirió no opinar.

"No me gustaría hacer una valoración de algo que no lo sé. Sabemos que tuvo un golpe, seguramente una cirugía, pero no tenemos idea de su tiempo de recuperación y si va a estar o no", enfatizó Alonso.

En el Mundial de Qatar 2022, Corea del Sur será el primer rival de Uruguay por el Grupo H en un encuentro que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre.

Por otra parte, Alonso habló sobre la situación de Luis Suárez, quien días atrás ganó la edición 2022 del Campeonato Uruguayo con el Nacional.

"Nosotros a Luis lo hemos visto permanentemente. Lo hemos visto bien, sano, fresco. En los partidos importantes como siempre está presente. Lo hemos visto realmente bien, activo. Lo tuvimos también en la Fecha FIFA, donde pudimos corroborar su nivel en el día a día. Estamos por la misma línea que desde el primer día que asumimos: confiando en sus cualidades y sus condiciones", sentenció.

Finalmente, el entrenador adelantó que la próxima semana dará a conocer la lista de 26 convocados para el Mundial de Qatar y dijo que para él no va a haber sorpresas.

"Estoy convencido, ninguno de los jugadores que cito son sorpresa para mí. Los considero y los respeto mucho, les tengo una valoración muy grande", concluyó. EFE

scr/cav

(video)