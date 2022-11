Arce inaugura trabajo de la comisión que definirá fecha del censo en Bolivia

Trinidad (Bolivia), 4 nov. El presidente de Bolivia, Luis Arce, inauguró este viernes el trabajo de la "comisión técnica" que fijará la fecha definitiva del censo de población, un asunto por el que la región de Santa Cruz, el motor económico del país, mantiene una huelga para exigir que la encuesta sea en 2023.

La inauguración se efectuó en la estatal Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, en la ciudad amazónica de Trinidad, donde desde este sábado comenzará el trabajo de esta comisión que "demandará todo el tiempo necesario para obtener un resultado final consensuado técnicamente", sostuvo Arce en su discurso.

El mandatario consideró que "como pocas veces en la historia del país, las respuestas técnicas tendrán también una importancia política" y criticó que el tema del censo haya sido "politizado".

"Esta mirada política en el tema del censo lamentablemente generó un abordaje político, ya que no solamente se utilizó como un instrumento de desestabilización del Gobierno, sino también busca derrocarlo", sostuvo.

Arce se refirió de esta forma al conflicto con Santa Cruz, que desde hace 14 días cumple una huelga ciudadana para que el censo sea en 2023 y no en 2024 como lo estableció el Ejecutivo nacional.

El presidente hizo un recuento de los pasos dados para explicar a las regiones, municipios, universidades y sectores sociales afines a su Gobierno la decisión de aplazar el censo.

También cargó contra el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, y el Comité Interinstitucional Impulsor del censo en 2023 por el paro en esa región que consideró una medida "innecesaria".

Arce mencionó los intentos de diálogo con los líderes cruceños para resolver el conflicto y lamentó que el "atrincheramiento de posiciones cerradas" impidiera que en estas reuniones se logre "un acuerdo nacional".

"Bolivia, el pueblo boliviano no puede esperar más. No sería democrático ni responsable detener la realización del censo", por lo que se convocó a la "mesa técnica" y "ya no hay espacios para discursos políticos", agregó.

También anunció que la fecha que determine la comisión quedará establecida como la "definitiva" para el empadronamiento mediante un decreto.

Los sectores convocados a la mesa técnica son los nueve Gobiernos departamentales, las alcaldías de las nueve capitales regionales más la ciudad de El Alto, la segunda más poblada del país, las once universidades públicas y las asociaciones municipales de los nueve departamentos.

También están invitados representantes de los Gobiernos autónomos indígenas y de organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

La consulta nacional debía realizarse este noviembre, pero el Gobierno de Arce anunció en julio su aplazamiento a 2024 argumentando razones técnicas, lo que motivó la protesta sobre todo de Santa Cruz.

En respuesta al paro cruceño, sectores afines al oficialismo cumplen un "cerco" con bloqueos de carreteras que ha aislado y dejado sin alimentos y combustible a la región, al considerar que las protestas por el censo buscan desestabilizar a la Administración de Arce. EFE

