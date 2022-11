Los capitanes del Barça y Lewandowski elogian la figura de Piqué

Barcelona, 4 nov. Los capitanes del Barcelona -Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto- y el delantero Robert Lewandowski, entre otros compañeros del primer equipo, elogiaron la figura de Gerard Piqué, que este sábado jugará ante el Almería su último partido como profesional en el Camp Nou.

Tras anunciar su retirada, la entidad catalana difundió este viernes un vídeo en el que varios futbolistas azulgranas alaban la trayectoria del central catalán, al que sus compañeros sitúan como una figura clave para entender el Barça de los últimos quince años.

"Es triste porque 'Geri' significa mucho para el equipo y, personalmente, para mí también. Llegamos juntos hace quince años y hemos compartido muchos momentos inolvidables y le echaremos de menos no solo a nivel deportivo, que ha hecho posible este cambio de ser un equipo ganador, sino también fuera de él", valoró el primer capitán del equipo, Sergio Busquets.

El centrocampista agregó que el Barça del futuro necesita "más jugadores como" Piqué y describió que, con su adiós, "se va un trozo del escudo" del club.

En la misma línea se refirió Sergi Roberto, otro de los capitanes, quien consideró que el futbolista barcelonés "ha sido una pieza clave, no solo en el terreno de juego, sino también en el vestuario" y recordó que es "uno de los mejores centrales de la historia del club y del fútbol en general".

Jordi Alba, por su parte, calificó la noticia de "triste" y opinó que Piqué "merece irse por la puerta grande", ya que fue "un jugador fundamental".

"Le voy a echar mucho de menos. Es una persona fundamental. A mí me ayudó muchísimo cuando llegué a la selección y al Barcelona", rememoró.

Uno de los últimos jugadores con los que ha coincidido Piqué vistiendo de azulgrana ha sido Robert Lewandowski, quien en el vídeo rescató los partidos en los que se vio las caras con el central siendo su rival.

"Piqué no solo es una leyenda del club, es un jugador icónico. Me acuerdo perfectamente cuando jugaba contra él. Siempre era durísimo. No solo es un gran jugador que lo ha ganado todo, es una grana persona", expresó el internacional polaco.

Y, en este sentido, añadió: "Me ayudó mucho en los primeros días en los que llegué al club. Le tengo mucho respeto por todo lo que ha hecho en el Barça, que era lo más importante de su vida y seguro que seguirá vinculado a él"

Otro de los últimos fichajes, Marcos Alonso, indicó que el jugador de la Bonanova es "un gran ejemplo" y destacó que "la carrera que ha tenido la querría cualquier jugador".

El neerlandés Frenkie de Jong, por su parte, consideró que "siempre que piensas en el Barça identificas a Piqué", al que calificó de "gran persona y gran jugador".

Por último, el delantero brasileño Raphael Dias Belloli 'Raphinha' también habló sobre el futbolista que este sábado será el protagonista principal del Barcelona-Almería: "Para los jóvenes siempre es un ejemplo fijarnos en jugadores como Piqué". EFE

