Lideres latinos exhortan a hispanos a votar el martes y vencer al desinterés

Nueva York, 4 nov. La Coalición de Participación Cívica Latina de Nueva York hizo un llamado hoy a esta comunidad a ejercer su poder del voto en las elecciones del próximo martes, en la que se elegirá al gobernador, la legislatura estatal, representantes en el Congreso y otros cargos del estado.

"Es importante que los latinos salgan a votar. Fuimos la comunidad más afectada por la pandemia en cuanto a muertes, pérdida de empleo e inseguridad laboral y otros estragos socioeconómicos. Es importante que voten por los candidatos que creen mejores para hacer frente a los problemas en su comunidad", dijo Juan Rosa, director nacional de Participación Cívica de NALEO.

Recordó que los latinos son el 29 % de la población en esta ciudad: un 48,7 % de los registrados para votar en El Bronx, un 22 % en Manhattan, un 14 % en Brooklyn, un 21 % en Queens y un 13 % en Staten Island.

Sin embargo, pese a que El Bronx cuenta con el mayor número de votantes hispanos, esas cifras no se ven reflejadas en las urnas: Eddie Cuesta, de la organización Dominicanos USA, que registran y movilizan votantes, dijo que su organización ha constatado la baja movilización latina en el proceso de voto adelantado.

En El Bronx -dijo- han emitido su voto hasta el momento sólo 23.000 hispanos, en Manhattan 79.000, en Brooklyn 72.000, en Queens 50.000 y en Staten Island 21.000, para un total de 246.000 personas.

"En El Bronx no podemos continuar siendo los de menor participación electoral. La ciudad de Nueva York tiene 1,7 millones de votantes y es importante ejercer ese derecho para tener voz y voto en el presupuesto del estado y la ciudad. Sin el voto no somos nadie", afirmó.

En un aparte con EFE indicó que los latinos no están participado del voto adelantado por varias razones, entre ellas que los partidos políticos no se preocupan por orientar y enviar información en español y que los centros de voto están lejos de sus hogares por lo que "no hay motivación".

"Los partidos no invierten en los latinos, no ponen anuncios en español, no contratan latinos en puestos de dirección para las campañas y no tratan de averiguar cuáles son los temas que nos interesan", comentó por su parte Rosa a EFE.

LATINOS ENCASILLADOS COMO DEMÓCRATAS

Agregó que en Nueva York hay "un problema añadido de que los partidos nos han encasillado de que cuando salgamos a votar lo haremos como demócratas. Ese problema también existe en California", dijo el líder de la Asociación de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO), que prevé que unos 752.000 latinos votarán el martes en Nueva York.

A la coalición de líderes le preocupa que tras una controvertida redistribución de mapas electorales, que llegó a los tribunales, y de dos primarias, los votantes latinos no ejerzan su derecho al voto el martes.

Durante la conferencia les recordaron que sólo deben presentarse a un colegio de votación y dar su nombre, que tienen derecho a traducción en español, y en caso de presentarse un problema podrán contar con asistencia de traductores y legal que les proveerán ese día.

También que aunque no hayan solicitado voto ausente por correo aún tienen derecho a hacerlo solicitándolo en persona en una oficina de la junta electoral. La boleta debe ser enviada por correo no más tarde del 8 de noviembre.

Igualmente destacaron que en esta elección la papeleta incluye tres propuestas para enmendar la Constitución de la ciudad por las que deben votar.

NALEO dijo además a EFE que la última encuesta que realizaron reveló que lo que más preocupa a los latinos, de cara a las urnas, es el de la inflación "que va a decidir las elecciones" en varios estados, aunque les sorprendió que los derechos reproductivos (el aborto) ha pasado a importar a un 28% de los electores (frente al 4 % en anteriores elecciones).

En Nueva York hay un republicano por cada ocho votantes demócratas. EFE

rh/fjo