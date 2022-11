Argelia refuta "supuesta invitación" de Marruecos a presidente argelino

Argel, 4 nov. Argelia, a través de un editorial de la agencia oficial de noticias APS, aseguró hoy que la "supuesta invitación" del rey Mohamed VI de Marruecos al presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, para dialogar en Rabat, es una "invención" del titular de Exteriores marroquí, Naser Burita.

"Este tema es demasiado serio para ser objeto de falsa propaganda. De hecho, esta burda y poco elegante maniobra, que no engaña a nadie, no es más que una torpe justificación de la evasión de última hora del rey Mohamed VI", que finalmente no asistió a la Cumbre Árabe, celebrada en Argel el pasado martes y miércoles.

Burita trasladó a un reducido grupo de medios europeos, entre ellos EFE que el rey marroquí había "dado instrucciones de decir a las autoridades argelinas que hay una invitación abierta a su excelencia el presidente (de Argelia) de ir a Marruecos y tener un diálogo con los preparativos necesarios para garantizar su éxito".

La respuesta de Argelia llegó hoy a través de APS en un duro artículo titulado "Burita, o la insoportable levedad del falsificador autorizado" en el que carga contra el jefe de la diplomacia marroquí por su comportamiento en la cumbre.

En el texto, se asegura que el rey marroquí había confirmado su participación en el encuentro, "mediante nota verbal dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia y se confirmó por conducto de la Liga Árabe".

"La parte marroquí había presentado solicitudes de sobrevuelo y aterrizaje de 10 aviones para transportar al rey, al príncipe heredero y al resto de la delegación real, según la misma nota verbal", añade el editorial de APS.

En el artículo, se acusa a Burita de una "larga serie de provocaciones" desde su llegada a Argel y de "deambular por los pasillos de la cumbre en busca de algún periodista ocioso para ofrecerle tonterías en lugar de participar, de manera constructiva, con sus pares (...)" en el encuentro de la Liga Árabe.

También, se señala a Burita por "tratar de convencer al secretario general de la Liga Árabe de la presencia de un representante del Frente Polisario entre los participantes de la Cumbre", información que el mismo viernes negó el representante permanente de Argelia ante Naciones Unidas, Nadir Larbaoui.

El editorial de APS sugiere que Burita intentó boicotear la cumbre al desviar el foco a las relaciones bilaterales argelino-marroquíes, que están rotas a nivel diplomático, y "parasitar una decisiva cumbre árabe que se celebra en circunstancias excepcionales". EFE

