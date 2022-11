Ambientalistas piden al Gobierno de Costa Rica apoyar protección de tiburones

San José, 4 nov. Una docena de organizaciones ambientalistas pidieron este viernes al Gobierno de Costa Rica apoyar una iniciativa regional para la protección de tiburones, la cual será presentada ante la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES).

Las organizaciones Fundación MarViva, Misión Tiburón, Asociación Costa Rica por Siempre, CREMA, One Sea, Conservación Osa, Fundación Amigos de la Isla del Coco, Fundación Corcovado, Marine Watch International, Nicoya Península Waterkeeper, Green Wolf, For The Oceans y One Ocean Worldwide Coalition, fueron las firmantes que solicitaron al Gobierno el apoyo.

“Es urgente que el Gobierno de Costa Rica, en virtud de su política exterior históricamente consolidada en torno a la promoción de un desarrollo sostenible, dé un voto afirmativo a esta propuesta, considerando que en el país las poblaciones de tiburón descienden de forma evidente desde hace más de veinte años", indica una carta enviada al presidente del país, Rodrigo Chaves.

La nota agrega que "la inclusión de estas especies en el Apéndice II de la CITES facilitará que las decisiones en la gestión de estas especies se basen en un enfoque ecosistémico, preventivo y precautorio que incentive su conservación”.

La captura de tiburones representa la tercera parte de todas las capturas pesqueras de Costa Rica, eso a pesar de que un 37,5 % de los tiburones y rayas se encuentran en estado de amenaza o en riesgo de extinción, según información de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Dado que una de cada cuatro especies de tiburón está amenazada de extinción, estos animales se consideran como uno de los grupos de peces más amenazados en todo el planeta. Sin embargo, actualmente Costa Rica se posiciona como el quinto exportador de aletas de tiburón a nivel global, según las organizaciones ambientalistas.

El apoyo de Costa Rica a las propuestas que buscan aumentar la protección de las especies amenazadas de tiburón es "una oportunidad para reafirmar el liderazgo histórico del país en materia ambiental y, a la vez, un acto consecuente con la necesidad de impulsar una gobernanza de los recursos pesqueros, basada en la evidencia científica y que procure el mayor beneficio socioeconómico para los sectores pesqueros y sus familias", indicaron las organizaciones.

Con el objetivo de regular la comercialización de las especies amenazadas, 184 países se reunirán en la decimonovena reunión de la Conferencia de las Partes de la CITES, que se realizará en Panamá del 14 al 25 de noviembre de 2022.

Con base en criterios técnicos y científicos, la CITES ha promovido la conservación de especies cuyo comercio internacional puede afectar sus posibilidades de resiliencia y supervivencia, poniendo en riesgo no solo a la biodiversidad marina sino a los seres humanos. EFE

mjb/dmm/szg