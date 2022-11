Alertan que contagios por viruela del mono en Paraguay pueden ser mayores

Asunción, 4 nov. El director de Vigilancia de la Salud de Paraguay, Guillermo Sequera, advirtió este viernes que el número de contagios por la viruela de mono en el país puede ser mayor a las estadísticas oficiales, que ya suman cinco pacientes positivos.

"Doy un llamado de alerta", aseguró Sequera durante la conferencia de prensa semanal sobre la situación epidemiológica.

Sequera recordó que en el país se detectaron dos nuevos contagios, uno el lunes y otro más al día siguiente. Además, indicó que están a la espera de los resultados de otra persona sospechosa de haber contraído la enfermedad.

Los nuevos casos, según el funcionario, son hombres: uno de entre 30 y 40 años y un segundo de entre 50 y 60 años.

En ese contexto, alertó que los dos nuevos casos se contagiaron de una fuente que no han podido identificar, ya que sus contactos "no tienen lesiones, son negativos al test" y "no reportan haber estado enfermos".

El director de Vigilancia señaló que dos de los últimos tres casos estuvieron relacionados con lugares de encuentros sexuales.

Por ello, anticipó que estarán visitando estos centros para articular en conjunto "una respuesta adecuada".

En todo caso, insistió en que la circulación de la enfermedad en el país "ya es comunitaria".

"Acá hay monkeypox y mucho más que esos cinco casos que nosotros tenemos", reiteró, al llamar la atención sobre las personas que "no tienen ni idea" de la enfermedad y otras que probablemente tenga "vergüenza" de ir a consultar.

El martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantuvo su emergencia internacional por el brote de viruela del mono, declarada el pasado 23 de julio, pese al fuerte descenso de casos en la mayor parte de las regiones.