Un banco embarga la mansión del presidente de Evergrande en Hong Kong, según un medio

HONG KONG, 3 nov (Reuters) - Una mansión perteneciente al asediado presidente de China Evergrande Group, situada en el prestigioso enclave residencial de The Peak, en Hong Kong, ha sido embargada por el banco China Construction Bank (Asia), informó el jueves el medio de comunicación local en línea HK01.

El artículo no precisó cuándo pasó a manos del banco la mansión de 465 metros cuadrados, que según HK01 está valorada en 700 millones de dólares hongkoneses (89 millones de dólares estadounidenses).

Evergrande se negó a comentar la información y no se pudo contactar inmediatamente con su presidente, Hui Ka Yan. CCB (Asia) no hizo comentarios inmediatos.

La promotora inmobiliaria china, que tiene un pasivo total de más de 300.000 millones de dólares, ya ha visto cómo muchos de sus activos, tanto en China continental como en Hong Kong, han sido embargados por los acreedores.

Esta ejecución podría ser el primer caso conocido de embargo de los bienes personales de Hui en Hong Kong, informó HK01.

La mansión, con amplias vistas de los relucientes rascacielos de la ciudad, estaba destinada a recaudar unos 300 millones de dólares hongkoneses para pagar un bono vencido de Evergrande, informó HK01 el año pasado.

En octubre del año pasado, el Registro de la Propiedad de Hong Kong confirmó que el inmueble había sido pignorado (puesto en garantía ante un acreedor) para un préstamo de CCB (Asia), aunque no dio ninguna cifra monetaria.

Hui posee otras dos viviendas de lujo en la misma urbanización de The Peak, que fueron pignoradas a Orix Asia Capital Ltd en noviembre de 2021 por cantidades no reveladas, según el Registro de la Propiedad.

Los principales activos de Evergrande en Hong Kong —su sede y una vasta parcela de terreno rural— fueron embargados por los acreedores este año.

(1 dólar estadounidense = 7,8498 dólares hongkoneses) (Información de Clare Jim; editado en español por Tomás Cobos)