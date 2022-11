Temas del día de EFE News Latino

EEUU ELECCIONES

Washington - Más de 34 millones de latinos tienen posibilidad de votar en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, una minoría aplastante que puede decantar muchas carreras y la mayoría en el Congreso, y son los republicanos los que parecen estar ganando cada vez más terreno entre esta comunidad. Por Alejandra Arredondo (ENVIADA)

(foto) (video)

EUU ELECCIONES

Washington - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja a Nuevo México para hacer campaña con la gobernadora de ese estado, la demócrata Michelle Lujan Grisham, a pocos días de las elecciones legislativas.

(foto) (video)

ONU CUBA

Naciones Unidas - La Asamblea General vota como cada año una condena al embargo a Cuba, que tradicionalmente recibe un apoyo abrumador pero cuenta con la negativa de Estados Unidos y algunos de sus firmes aliados.

(foto) (video)

EEUU MÚSICA

Nueva York - Un nuevo documental, realizado por el dominicano Eddy Coradín, narra la trayectoria del son a la salsa, contada por un gran número de sus protagonistas de EE.UU, Cuba, Colombia Puerto Rico o Japón, y tendrá su estreno mundial el 7 de noviembre en el Festival de Cine Dominicano en Nueva York. Por Ruth E. Hernández Beltrán

(foto) (video)

J BALVIN PREMIO

Naciones Unidas - El artista colombiano J Balvin recibe el Premio Impacto Latino 2022 por su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en reconocimiento de su labor por el bienestar mental y emocional.

(foto)(video)

SELENA GÓMEZ

Los Ángeles - Alek Keshishian, el cineasta que revolucionó el mundo de la fama con el documental "Madonna: Truth or Dare", estrena "Selena Gomez: My Mind & Me", en el que la conocida estrella habla de sus vaivenes emocionales, el peso de la fama y cómo la presión de las redes sociales hicieron mella en su salud mental. Por Javier Romualdo (ENVIADA)

(foto)

EEUU CINE

Miami - El festival GEMS de Miami se inicia este jueves con un programa de 26 largometrajes provenientes de 14 países, incluido "No Bears" del director iraní encarcelado Jafar Panahi, quien será premiado por el certamen. ENVIADA

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU ELECCIONES.- El presidente de EE.UU., Joe Biden, viaja a California para hacer campaña junto al representante federal y candidato demócrata Mike Levin. (video)

Washington.- EEUU COMERCIO.- La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA) publica la balanza comercial del mes de septiembre, en un contexto de inflación muy elevada y ante el temor a una posible recesión.

Nueva York.- ONU CONFLICTOS.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate ministerial para discutir varios aspectos de las operaciones de paz de la organización.

San Juan.- PUERTO RICO ESPAÑA.- La capital puertorriqueña de San Juan acoge el IV Congreso de Asociaciones y Centros Españoles de EE.UU. y Puerto Rico.

Miami.- EEUU CINE.- Comienza la sexta edición de Cinema Venezuela, una "gran ventana al mundo" para el cine del país latinoamericano.

EFE News Latino

(1) 305 262 7575

Puede escribir a latinonews@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245