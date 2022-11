Sakkari sella su pase a las semifinales y Jabeur suma su primer triunfo

Redacción deportes (EE.UU.), 2 nov. La griega Maria Sakkari triunfó este miércoles contra la bielorrusa Aryna Sabalenka y selló su billete para las semifinales de las Finales WTA de Fort Worth (EE.UU.), en una jornada que también vio la victoria de la tunecina Ons Jabeur ante la estadounidense Jessica Pegula.

Sakkari se impuso en dos sets por 6-2 y 6-4 con un gran comienzo de partido en el que apenas le dio opciones a Aryna Sabalenka.

El segundo set fue mucho más igualado, con Sakkari poniendo de inicio un 3-0 en el segundo set que invitaba a pensar en una resolución rápida, pero Sabalenka se repuso y se mostró más segura en su juego, llevando el marcador hasta el 4-4.

Logró la griega romper una vez más el servicio de su rival y terminó sirviendo con 5-4 en un juego de infarto que pasó hasta en cuatro ocasiones por el cuarenta iguales hasta la única bola de partido para Sakkari, que no desaprovechó.

La griega, número cinco del mundo, se sitúa como líder en solitario del grupo Nancy Richey con dos triunfos en dos partidos y asegura su presencia en las semifinales del torneo.

Es su segunda participación en este último torneo del año y repite de nuevo en la ronda de las cuatro mejores como ya hizo en 2021. Sakkari buscará ahora su primera final tras la lección aprendida del pasado año, cuando cayó derrotada en tres sets ante la estonia Anett Kontaveit.

En el primer encuentro de la jornada en Fort Worth, la tunecina Ons Jabeur logró su primer triunfo. Lo hizo ante Jessica Pegula, en un duelo en el que ambas buscaban redimir la derrota en su debut del pasado lunes.

Triunfó en tres sets por 1-6, 6-3 y 6-3 en una hora y treinta y ocho minutos y fue un hito histórico, al convertirse en la primera tunecina en ganar un partido en las Finales WTA.

Ons Jabeur ya era además la primera tenista africana en alcanzar las Finales WTA desde el año 2001, cuando la sudafricana Amanda Coetzer perdió en primera ronda.

Después de perder el primer set entregando su saque hasta en tres ocasiones, fue capaz de no venirse abajo y recuperar su mejor versión.

"Ella jugó muy bien el primer set, y fui capaz de cambiar mi juego. Ella jugaba muy rápido la bola, le gusta hacerlo así. Fui capaz de cambiar el chip para cambiar el ritmo del partido e imponer más mi juego que el suyo", dijo.

Su reacción se pudo ver, sobre todo, en la contundencia de su juego en los momentos clave, siendo la ganadora de los tres últimos juegos tanto en el segundo como en el tercer set.

"Fue muy duro dormir el primer día. El primer partido fue muy igualado y frustrante. Quise mantenerme optimista, escuché a mi entrenador que me transmitió vibraciones muy positivas, me dio confianza para afrontar este partido y me preparó mentalmente para este segundo encuentro", dijo la tenista tunecina tras recuperar sus opciones de clasificar a semifinales con el triunfo de este miércoles por la noche.

La número dos del mundo logra así recuperar la confianza y depende de ella misma para alcanzar la semifinales, objetivo con el que llegaba al ser considerada una de las favoritas por sus números. Jabeur es la segunda tenista con más victorias en el año 2022, un total de 47 triunfos, detrás de la polaca Iga Swiatek.

Las Finales WTA continuarán este jueves con la segunda jornada del Grupo Tracy Austin, que destaca por un lado el enfrentamiento entre Iga Swiatek y la francesa Caroline Garcia, ambas ganadoras en su primer encuentro.

El otro duelo del jueves tendrá como protagonistas a la estadounidense Coco Gauff y la rusa Daria Kasatkina, ambas buscando el primer triunfo en el torneo. EFE

