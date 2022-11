MERCADOS EEUU- El S&P 500 cae un 1,03% a 3.720,85 puntos

Por Lynx Insight Service

3 nov (Reuters) - * Apertura en la Bolsa de Nueva York: el índice S&P 500 pierde un 1,03% A las 09:35 a.m. hora local el Promedio Industrial Dow Jones caía 218,50 puntos, un 0,68%, a 31.929,26, el S&P 500 perdía 38,84 puntos, un 1,03%, a 3.720,85, y el Nasdaq Composite perdía 1,56 puntos, un 0,53%, a 293,74. Los valores con peor evolución eran Lincoln National Corp, con una caída del 27,0%, ​Fortinet Inc, con una caída del 15,7%, y ​Zoetis Inc, con una caída del 13,4%. Los valores que caían superaban a los que subían en una proporción de 3,2-a-1 en la NYSE. Había 10 nuevos máximos y 157 nuevos mínimos. En el Nasdaq 460 valores subían y 2.553 caían; los valores que caían superaban a los que subían en una proporción de 5,6-a-1. SEMANAL, MENSUAL, TRIMESTRAL En el conjunto de la semana, el S&P 500 caía un 4,62%, el Nasdaq caía un 7,85%, y el Dow Jones caía un 2,84%. El índice de valores de pequeña capitalización Russell 2000 caía un 4,51%. En el acumulado del mes, el S&P 500 caía un 3,9%, el Nasdaq caía un 3,45%, y el Dow Jones caía un 2,46%. El índice de valores de pequeña capitalización Russell 2000 caía un 4,74%. En el conjunto del trimestre, el S&P 500 subía un 3,77%, el Nasdaq acumulaba una caída del 7,69%, y el Dow subía un 11,15%. El índice de valores de pequeña capitalización Russell 2000 subía un 5,94% ESTADÍSTICAS GENERALES (SPX) Cierre del día anterior = 3.759,69 Fecha del día de negociación anterior = 2/11/2022 Sesión actual/última sesión abierta = 3.733,25 Máximo de la sesión actual/última = 3.733,25 Mínimo de la sesión actual/última = 3.712,33 Nivel actual/última sesión = 3.719,25 Variación neta de la sesión actual/última = -39,53 Variación porcentual de la sesión actual/última = -1,03 Máximo de este año = 4.818,62 Fecha del máximo de este año = 4/01/2022 Mínimo de este año = 3.491,58 Fecha del mínimo de este año = 13/10/2022 PER, relación cotización-beneficio (calculado por TR) = 19,09 Rentabilidad por dividendo (calculada por TR, cierre anterior) = 2,23 Capitalización bursátil del índice (cierre anterior) = 33.239.837.415.529,80 Sectores del S&P: S&P 500 energía subía un 0,0% S&P 500 finanzas caía un 1,2% S&P 500 sanidad caía un 1,3% S&P 500 energía caía un 1,1% S&P 500 consumo básico caía un 0,8% S&P 500 tecnología caía un 1,6% S&P 500 servicios de comunicación caía un 0,9% S&P 500 industriales caía un 0,9% S&P 500 materiales caía un 0,7% S&P 500 consumo cíclico caía un 0,2% S&P 500 inmobiliaria caía un 1,1%