Jueves, 3 de noviembre de 2022

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne de manera telemática con miembros del Gobierno para abordar herramientas para apoyar la inversión tras las sanciones occidentales, y su ministro de Economía, Maxim Reshétnikov, presenta un informe sobre la situación.(foto) (vídeo)

Munster (Alemania).- Reunión de los países del G7 (Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá) sobre la forma de bajar el precio de la energía tras la guerra de Ucrania, así como asegurar el aprovisionamiento y la seguridad de las infraestructuras.

Estambul.- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visita Turquía en la que abordará el proceso de adhesión de Suecia y de Finlandia, bloqueado por las reticencias turcas, y el acuerdo con Moscú para exportar grano de Ucrania.

Jerusalén.- Israel completa el escrutinio del 100 % de los votos de las elecciones del 1 de noviembre.(foto)(vídeo)

Naciones Unidas.- La Asamblea General vota como cada año una condena al embargo a Cuba. (foto)(vídeo)

Nueva York.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate ministerial para discutir varios aspectos de las operaciones de paz de la organización.

Bruselas.- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la presidenta de la Comisión Europea y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, reciben por separado a la primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni. (foto) (vídeo)

Bruselas.- Tercera reunión de la comisión de delimitación de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán tras el choque armado más grave en septiembre.

Santo Domingo.- Foro Parlamentario Iberoamericano.(foto)

Beirut.- El Parlamento del Líbano se reúne para debatir la petición de disolución del Gobierno interino presentada por el jefe de Estado saliente, Michel Aoun.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja a Nuevo México para hacer campaña con la gobernadora de ese estado, la demócrata Michelle Lujan Grisham, a pocos días de las elecciones legislativas del día 8.(foto) (vídeo)

Madrid.- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, es recibido por el rey Felipe VI y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Malabo.- La campaña para las elecciones presidenciales del 20 de noviembre empieza en Guinea Ecuatorial.

Bangkok.- Amnistía Internacional publica informe sobre Birmania (Myanmar).

Manama.- El papa llega a Baréin, se reunirá con al rey Hamad bin Isa Al Jalifa y pronunciará su primer discurso ante las autoridades en el palacio real Sakhir. (vídeo) (foto)

Santa Cruz (Bolivia).- Se cumplen 13 días de una huelga ciudadana en Santa Cruz, la mayor región de Bolivia, que exige que el censo de población se efectúe en 2023.(foto) (video)

Ginebra.- El Comité de Derechos Humanos de la ONU informa de la situación actual en Nicaragua y Rusia.

Ginebra.- Elena Zhemkova, cofundadora y directora de la organización de derechos humanos rusa Memorial (premiada este año con el Nobel de la Paz) pronuncia un discurso en la Semana de la Paz de Ginebra.

Nador.- Continúa el juicio en apelación contra 14 sudaneses procesados en el contexto de la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio.

Nairobi.- El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presenta su "Informe sobre la Brecha de Adaptación".

Buenos Aires.- Buenos Aires acoge la Ekoparty, presentada como la convención de “hackers” más grande de habla hispana.(foto) (vídeo)

París.- La Unesco divulga un informe sobre cómo afecta el cambio climático a los glaciares que son Patrimonio de la Humanidad

Berlín.- El ministro alemán de Sanidad, Karl Lauterbach, aborda con científicos y expertos en cambio climático las amenazas para la salud de ese fenómeno y comparece ante la prensa.

Ginebra.- La Agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) presenta su informe 2022 sobre los países menos desarrollados.

París.- Reunión de ministros de Agricultura de la OCDE.

Lisboa.- Concluye la Web Summit Lisboa, una de las ferias de nuevas tecnologías más importantes del mundo.

Riga.- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en una conferencia económica del Latvijas Banka, el banco central de Letonia.

Fráncfort (Alemania).- El miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo Fabio Panetta da un discurso en una conferencia del mercado monetario.

Belgrado.- Se celebra el primer foro empresarial entre Serbia y España.

Bangkok.- Se celebra la feria hortofrutícola Asia Fruit Logística.

Punta del Este (Uruguay).- Uruguay acoge la primera edición del Test & Invest Business Summit.(foto) (video)

Bruselas.- Eurostat publica los datos de desempleo de septiembre en la eurozona y en la Unión Europea.(vídeo) (infografía)

París.- El jurado del premio Goncourt, el más importante de la literatura en francés, anuncia su ganador entre cuatro finalistas.(foto)

Londres.- La National Gallery de Londres acoge hasta el 19 de febrero de 2023 la exposición "Turner on Tour", que incluye dos óleos del pintor inglés Joseph Mallord William Turner (1775-1851) no vistos en el Reino Unido desde hace un siglo. (Vídeo)

Nueva York.- Bono, el vocalista y compositor del grupo de música U2, comienza una gira mundial que coincide con la presentación de su libro de memorias, "Surrender: 40 songs, one story". (foto)

Naciones Unidas.- El artista colombiano J Balvin recibe el Premio Impacto Latino 2022 por su aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. (foto)(vídeo)

Nueva York.- El Centro Internacional de Fotografía presenta una serie de imágenes de la Guerra Civil española, del mítico Robert Capa, su compañera Gerda Taro y el fotoperiodista polaco, David Seymour. (Foto)

Los Ángeles (EE.UU.).- Alek Keshishian, el cineasta que revolucionó el mundo de la fama con el documental "Madonna: Truth or Dare", estrena "Selena Gomez: My Mind & Me". (foto)

Buenos Aires.- Comienza la trigésimo séptima edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Miami (EEUU).- Se inaugura el festival cinematográfico GEMS de Miami que premiará a los actores estadounidenses Paul Dano y Raúl Castillo y al elenco completo de "Glass Onion: A Knives Out Mystery". (foto)

Miami(EEUU).- Una decena de películas venezolanas se proyectan durante la sexta edición de Cinema Venezuela. (foto)

Miami(EEUU).- Artistas como Gloria Estefan, gestores culturales como Gary Nader, y políticos se unen a Manuel Abud, presidente de los Latin Grammy, para proponer que la entrega de esos premios se celebre de nuevo en Miami. (Foto)

EFE

Int/ga.gcf