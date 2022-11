El festival GEMS inicia en MIami su novena edición con un premio a Panahi

Miami, 3 mov (EFE). El festival de cine GEMS de Miami se inicia este jueves con un programa de 26 largometrajes provenientes de 14 países, entre los cuales está "No Bears", del director iraní encarcelado Jafar Panahi, quien será premiado por el certamen.

La organización ha reconocido con el galardón Precious Gem a Panahi (Mianeh, Irán, 1960), quien fue arrestado en Teherán en julio pasado y está cumpliendo una condena a seis años de cárcel dictada en 2010 por participación en las protestas antigubernamentales de ese año.

El festival miamense, que cumple en 2022 su novena edición. honra con este premio a artistas únicos cuyas contribuciones al cine son duraderas e inolvidables. Antes que Pahani lo han recibido Penélope Cruz, Ryûsuke Hamaguchi y Ramin Bahrani, entre otros.

El cine de Pahani "es muy significativo", destacó a EFE el director ejecutivo interino de Miami GEMS, Nicolás Calzada.

El laureado director iraní, poseedor de un León de Oro y un Oso de Oro, ha enviado un agradecimiento grabado desde la cárcel en el que de paso ha expresado su solidaridad con las mujeres iraníes que reclaman libertad.

Entre los numerosos galardones que Panahi ha ganado a lo largo de su trayectoria, destaca el Oso de Oro de Berlín en 2015 con su largo "Taxi" y premio al mejor guión en Cannes en 2018 por su película "Three Faces".

UN GEMS MÁS GRANDE E INTERNACIONAL

El Festival Miami GEMS también reconocerá a los actores estadounidenses Paul Dano y Raúl Castillo, así como al elenco completo de la película "Glass Onion: A Knives Out Mystery", que abrirá hoy este festival en el emblemático Tower Theatre con localidades agotadas.

De esta forma, por primera vez en sus nueve años de historia este festival concede el Ensemble Award, en este caso a los actores de la cinta de Rian Johnson, que se estrenará en Navidad en Netflix, y cuyo reparto está compuesto por Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom, Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson y Dave Bautista.

Calzada destacó además las siete películas que tendrán presentaciones especiales y que representarán a sus países en la carrera por la nominación al premio a largometraje internacional en los Oscar de 2023.

Se trata de "Alcarràs" (España), de Carla Simón; "Close" (Bélgica), de Lukas Dhont; "Corsage" (Austria), de Marie Kreutzer; "Decision to Leave" (Corea del Sur), de Park Chan-wook; "Holy Spider" (Dinamarca), de Ali Abbasi; "The Quiet Girl" (Irlanda), de Colm Bairéad, y "Saint Omer" (Francia), de Alice Diop.

"Es el GEMS más grande e internacional que hemos tenido", resaltó Calzada, quien agregó que la calidad de las películas motivó a la organización a programar este año ocho días de proyecciones con el mayor número de largometrajes que programa este festival en su historia, así como de países presentes.

"Refleja la calidad cinematográfica que hay", manifestó Calzada, para quien la selección del Miami GEMS constituye "un testamento a los artistas trabajando en la industria que encuentran la manera hacer películas conmovedoras, artísticas e importantes".

SERIAS CANDIDATAS AL OSCAR

En ese sentido, las producciones a exhibirse cuentan, a juicio de los programadores del festival, con fuertes posibilidades de triunfar en los próximos premios Oscar, incluido "The Fabelmans", de Steven Spielberg, que cerrará el festival y es uno de los trabajos más personales del director estadounidense, resaltó Calzada.

El drama "Women Talking", de la directora Sarah Polley, y el premiado "The Whale", de Darren Afronosky y con Brendan Fraser como protagonista, son títulos destacados en un programa abundante en filmes dirigidos por mujeres.

Entre las proyecciones especiales están también "White Noise", escrita, dirigida y producida por Noah Baumbach, y "She Said", de la directora Maria Schrader, acerca de cómo surgió el movimiento #Metoo.

El actor texano Raúl Castillo, ("The Same Storm", "Cha Cha Real Smooth" y "We the Animals") recibirá el Premio GEMS Art of Light y asistirá a una función de uno de sus últimos trabajos, "The Inspection".

El director ejecutivo interino del festival resaltó que el éxito de la preventa de entradas muestra el crecimiento de este evento, antesala del Festival Internacional de Cine de Miami, que tendrá lugar en marzo, tanto por el número de producciones como de la popularidad que suscita en un público ávido de este tipo de cine.

"Nos enfocamos en el cine como arte, que muestra un lado de la humanidad que enseñan sobre la vida", manifestó Calzada. EFE

