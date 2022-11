El Festival de Cine de Mar del Plata homenajeará a Leonardo Favio y Godard

Buenos Aires, 3 nov. El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que comienza este jueves, rendirá homenaje al cineasta argentino Leonardo Favio y al francés Jean-Luc Godard dentro de una nutrida programación en la que sobresale el estreno de "La uruguaya", filme basado en el libro homónimo del argentino Pedro Mairal.

El festival, reconocido por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos como el único de "clase A" de Latinoamérica, se celebrará hasta el día 13 en la ciudad argentina de Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires) y representa el regreso de esta cita cultural a la presencialidad plena del público tras las restricciones que impuso la pandemia de covid-19.

La trigésima séptima edición de la competencia cinematográfica abrirá este jueves con la exhibición de "Sin aliento" (1960), ópera prima de Jean-Luc Godard, protagonizada por Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg y que se presenta como un homenaje al célebre realizador francés, fallecido en septiembre pasado.

Además de este tributo, el festival rendirá otros tantos a la figura y la filmografía de Leonardo Favio (1938-2012), de cuya muerte se cumplen 10 años el próximo sábado.

Ese día se celebrará un evento especial donde se proyectará la película "Juan Moreira" (1973), mientras que en el Teatro Colón de Mar del Plata el público podrá ver, con entrada gratuita, otros dos clásicos de Favio: "El dependiente" (1969) y "Nazareno Cruz y el lobo" (1975).

En esta edición, la programación del festival estará integrada por 180 películas provenientes de 28 países e incluirá secciones novedosas, como la de "cine silente con música en vivo", en el que se proyectarán los largometrajes centenarios "Nosferatu" (1922) y "Häxan" (1922).

Entre las secciones especiales también se encuentra la retrospectiva de Kinuyo Tanaka (1909-1977), una de las más reconocidas realizadoras y actrices japonesas.

EN COMPETENCIA

El festival contará con siete secciones competitivas, encabezada por el tramo internacional, con doce filmes en pugna.

Entre ellos destaca "La uruguaya", de Ana García Blaya, coproducción argentina-uruguaya que estrena pantalla de "La Feliz", como se conoce popularmente a Mar del Plata.

El largometraje, basado en una novela del argentino Pedro Mairal, cuenta la historia de Lucas Pereyra, un escritor en plena crisis de los 40 que cree encontrar alivio a sus frustraciones cotidianas mediante una escapada a Montevideo.

También integran la competencia internacional "Cambio cambio", de Lautaro García Candela (Argentina); "El rostro de la medusa", de Melisa Liebenthal (Argentina); y "How to Blow Up a Pipeline", de Daniel Goldhaber (Estados Unidos).

Asimismo compiten en esta sección "Lobo e Cao", de Cláudia Varejão (Portugal, Francia); "Los de abajo", de Alejandro Quiroga (Bolivia); "O trio em mi bemol", de Rita Azevedo Gomes (Portugal); y "Réduit", de Leon Schwitter (Suiza).

Completan la sección internacional "Saudade fez morada aqui dentro", de Haroldo Borges (Brasil); "So Much Tenderness", de Lina Rodríguez (Canadá); "There There", de Andrew Bujalski (Estados Unidos); y "Tres hermanos", de Francisco Paparella (Argentina, Chile).

FIGURAS EN "LA FELIZ"

Esta edición del festival contará con la visita de figuras reconocidas del mundo del cine, como el director estadounidense John McTiernan, que presentará sus películas "Duro de matar" y "Depredador", y la cineasta francesa Patricia Mazuy, que acompañará una retrospectiva de su obra.

También estarán en Mar del Plata el español Marcos Uzal, actual jefe de redacción de la revista "Cahiers du cinema", el director de fotografía portugués Rui Poças y la productora y realizadora argentina Lita Stantic.

Los jurados estarán conformados, entre otros, por la actriz argentina Dolores Fonzi, el productor y actor estadounidense Joe Swanberg, la productora francesa Lili Hinstin, la directora argentino-británica Jessica Sarah Rinland, la productora española Beli Martínez y el director y guionista argentino Manuel Ferrari.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Ministerio de Cultura de Argentina y cuenta con el apoyo, entre otros, de Acción Cultural Española y del Centro Cultural de España en Buenos Aires. EFE

nk/cmm/ig