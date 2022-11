EEUU completa venta de Reserva Estratégica de Petróleo con lote final

Por Timothy Gardner y Ismail Shakil

WASHINGTON, 3 nov (Reuters) - El Departamento de Energía de Estados Unidos dijo el jueves que vendió 15 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a seis empresas, completando el último lote de la mayor liberación de la reserva anunciada por el presidente Joe Biden en marzo.

Los contratos fueron adjudicados a Phillips 66, Marathon Petroleum Supply and Trading LLC, Shell Trading (US), Valero Marketing and Supply, Macquarie Commodities Trading US y Equinor Marketing and Trading, dijo el Departamento de Energía en un comunicado. Las entregas tendrán lugar del 1 al 31 de diciembre.

El Gobierno de Biden vendió 180 millones de barriles de petróleo de la reserva para luchar contra el alza de los precios, que se dispararon por la guerra de Rusia contra Ucrania y la mayor demanda a medida que los consumidores mundiales salían de la pandemia.

El alza del petróleo contribuyó a que la inflación en Estados Unidos alcanzara el nivel más alto en 40 años.

Biden anunció el mes pasado un plan para empezar a rellenar las reservas cuando el crudo estadounidense se sitúe en torno a los 70 dólares el barril, un nivel que, según dijo, permitiría a las petroleras obtener beneficios y sería un buen negocio para los contribuyentes. El jueves, el WTI rondaba los 89 dólares.

El Tesoro estadounidense estimó que la venta de 180 millones de barriles redujo los precios de la gasolina hasta en unos 40 centavos por galón en comparación con lo que habrían sido sin la liberación.

Pero la venta también hizo que la reserva, una protección contra las perturbaciones de los mercados energéticos, alcanzara su nivel más bajo desde mayo de 1984. Y contribuyó a agriar las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudita, que se puso del lado de Rusia a principios de octubre en un profundo recorte de la producción de petróleo. (Reporte de Katharine Jackson, Timothy Gardner e Ismail Shakil. Editado en español por Javier Leira)