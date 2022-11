AI traza lazos del suministro de combustible a crímenes de guerra en Birmania

Bangkok, 3 nov. Amnistía Internacional (AI) implicó este jueves a varias empresas, incluida la petrolera singapurense Puma Energy, en el suministro de combustible al Ejército birmano, acusado de supuestos crímenes de guerra por los ataques aéreos contra civiles.

En un informe publicado hoy, AI traza la cadena de suministro del combustible al Ejército birmano, que tomó el poder en un golpe de Estado en febrero de 2021, con empresas implicadas como Puma, que anunció su salida del país el pasado 6 de octubre tras ser informada de esta investigación.

La petrolera tailandesa Thai Oil y Singapore Petroleum Company (SPC, en sus siglas en inglés), propiedad de la china PetroChina, también están implicadas en el suministro de combustible a los militares birmanos, según el informe realizado en colaboración con las ONG Justice for Myanmar y Burma Campaing UK.

En el peor ataque aéreo desde el golpe militar, entre 50 y 80 personas murieron el pasado 23 de octubre durante un concierto organizado en una zona rebelde controlada por la minoría étnica kachin en el noreste del país.

Titulado "Deadly Cargo: Exposing the Supply Chain that Fuels War Crimes in Myanmar" ("Cargo mortal: Exponiendo la cadena de suministro que alimenta crímenes de guerra en Birmania"), el informe presenta pruebas a través de documentos filtrados, imágenes satélite y otras fuentes del suministro a los militares entre diciembre de 2021 y agosto de 2022.

"El combustible para la aviación suministrado, almacenado y distribuido por algunas compañías ha sido esencial para que el Ejército birmano lleve a cabo estos horrorosos ataques aéreos", indicó en un comunicado Montse Ferrer, investigadora de Negocios y Derechos Humanos en AI.

"Es hora de romper la cadena de suministro de combustible a la Fuerza Aérea de Birmania de una vez por todas", agregó Ferrer.

Según AI, Puma indicó que, a través de su subsidiaria Puma Energy Asia Sun (PEAS) y la empresa conjunta National Energy Puma Aviation Services (NEPAS), solo suministró combustible a Birmania para uso civil entre febrero de 2021 y el pasado 5 de octubre.

Sin embargo, el informe demostraría que parte del combustible llegó al Ejército birmano a través del puerto de Thilawa, al sur de Rangún -antigua capital y ciudad más poblada del país-.

El pasado 26 de septiembre, AI comunicó a Puma las conclusiones de su informe y diez días más tarde la empresa anunció que se retiraba de Birmania.

Otras empresas como las estadounidenses ExxonMobil y Chevron y la rusa Rosneft han realizado suministros de combustible a Thilawa, pero no está demostrado que terminaran en manos de los militares birmanos. EFE

