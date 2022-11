Perdasdefogu, el pueblo sardo donde muchos llegan a los 100 años

Con su iglesia prerrománica, su plaza céntrica y sus pequeñas tiendas, Perdasdefogu podría ser una localidad como tantas otras de Italia. Abarcables y acogedoras, pero sin nada especialmente llamativo. Sin embargo, este pueblo situado en el sureste de la popular isla turística de Cerdeña ostenta un récord. Perdasdefogu es conocido como el pueblo de los centenarios y logró ingresar incluso en el Libro Guiness de los Récords. El difícil camino para llegar allí no permite adivinarlo. Una calle estrecha y llena de curvas se eleva hasta la pequeña localidad en las escarpadas montañas de Cerdeña. Ya al ingreso de la localidad, una placa de piedra llama la atención sobre este récord. En el pueblo, lo recuerda la Piazza Longevità (Plaza de la Longevidad). Sus jubilados, que vivieron todo tipo de gobiernos y crisis, son su mascarón de proa. El orgullo de esta comunidad también es visible en la calle principal que atraviesa el pueblo. Las fachadas color pastel de las casas están decoradas con fotos en blanco y negro de sus muchos Matusalén, con sus nombres y años de nacimiento. Uno de ellos es Vittorio Lai. Sonríe a la cámara con picardía. En la foto se lo ve con boina y una chaqueta de invierno que no se corresponde en absoluto con el calor del verano que termina. Debajo lleva una camisa blanca con pajarita. También usó la boina hace poco, cuando acudió al local electoral para votar el nuevo Parlamento italiano. En su tarjeta electoral, que puede verse en una foto publicada en el grupo local de Facebook, figura su fecha de nacimiento: 12 de febrero de 1922. Lai es uno de los nueve habitantes con 100 o más años que viven actualmente en Perdasdefogu. El Libro Guiness concede al lugar el honor de ser la localidad con la mayor tasa de habitantes que llegaron a esta edad. Lai lleva más años de casado de los que llegan a vivir muchas personas: 78. Una reportera del canal de televisión Rai dice que esto seguramente influyó en su carácter y el de su esposa. "A veces ella dice que yo soy un poco insolente", comentó Lai en un reportaje emitido hace poco. "Y yo le digo que a veces soy yo el insolente, y otras veces lo es ella, así que nos vamos compensando", añadió. Annunziata Stori es la más joven entre las personas de 100 años de este pueblo de 1.780 habitantes. Festejó la entrada en su segundo siglo de vida el 16 de agosto. El alcalde, Bruno Chillotti, la saludó en persona. Ella asegura estar "sana como un pez". Es vivaz y alegre, no toma medicamentos y sigue haciendo su minestrone con fregula, un tipo de fideo típico de Cerdeña, que prepara ella misma, según escribe el director Pietro Mereu, quien rodó hace unos años el documental "El club de los centenarios". Mereu subió a Facebook una foto de él con Stori en la que ella, toda vestida de negro y con un pañuelo en la cabeza, está parada ante una mesa en la que hay una fuente con tomates, ajíes y una berenjena. ¿Es acaso la alimentación el secreto de estos centenarios? Mereu dice que las personas de la provincia de Ogliastra tuvieron una vida muy dura, pero con mucho menos estrés que hoy en día. Añade que en vez de seguir el ritmo de teléfonos móviles y correos electrónicos, siguieron el de la naturaleza. El pueblo estaba marcado por la agricultura, recuerda también Antonio Brundu. Es el habitante con más años del lugar. "La gente trabajaba siempre al aire libre", contó a la Rai. Su piel sigue siendo firme y está ligeramente bronceada. Solo la falta de los dos dientes delanteros permite sospechar su edad. Tiene 104 años y cinco meses. Una exactitud que es necesario destacar cuando se llega a una edad tan avanzada. Salvatore Mura, historiador y concejal de Perdasdefogu, cita varias razones para explicar la larga vida de muchos habitantes. Cree que la genética es un factor. A esto se suma que los ancianos del pueblo siempre se alimentaron con productos de "cero metros" de distancia, es decir, de su propio huerto. Pero la red social también juega un papel importante. "Viven en familia hasta el último día", dice Mura. Está seguro de que eso también los mantiene físicamente en forma. En vez de honrar a los longevos en un día, como el Día Internacional de las Personas Mayores, el 1 de octubre, en Perdasdefogu se celebra cada cumpleaños número 100. Mura afirma que este año no queda ninguno por celebrar, pero es posible que el año que viene tengan nuevos cumpleaños número 100 que festejar. Massimo, quien es barista en el café de la central Piazza Europa dice, sin embargo, que ya no es tan frecuente encontrarse con personas de 100 años en la calle. Mientras atiende a sus clientes, explica que en verano hace mucho calor y que a no todos los centenarios les va tan bien. Una de las ancianas, por ejemplo, ya casi no puede hablar y se encuentra en un asilo. La esposa de Massimo es la sobrina de una mujer que cumplió más de 100 años. ¿A qué se debe entonces que las personas en Perdasdefogu lleguen a cumplir tantos años? "Tiene que ver con el estilo de vida de Cerdeña", dice. Explica que en el pueblo no hay problemas de drogas, las personas se alimentan de forma sana y llevan una vida simple y tranquila. La ciencia también se ocupa de la longevidad de los sardos. Un proyecto busca secuenciar 13.000 tests de ADN de los habitantes de la provincia de Ogliastra para encontrar explicaciones al fenómeno. La Universidad de Assari participa de la investigación. Su rector, Gavino Mariotti, afirma: "Esperamos poder demostrar que las personas en Cerdeña viven bien, lo que también sirve para promocionar a nuestro país". dpa