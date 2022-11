Miércoles, 02 de noviembre de 2022 (04.00 GMT)

ISRAEL ELECCIONES

Netanyahu gana elecciones en Israel con mayoría para gobernar, según sondeos

Jerusalén. El ex primer ministro Benjamín Netanyahu ganó hoy las elecciones en Israel, con su partido Likud como el más votado, y el bloque de formaciones derechistas y religiosas que le apoyan sumaría entre 61 y 62 diputados, suficientes para formar un gobierno, según encuestas a pie de urna. El bando anti-Netanyahu, liderado por el actual jefe de gobierno en funciones, Yair Lapid, se queda en 54-55 escaños, según las primeros sondeos publicados al cierre de los colegios electorales a las 22.00, hora local (20.00 GMT). Sionismo Religioso, la lista de extrema derecha anti-árabe de Israel, se confirma como la tercera fuerza en las elecciones israelíes, y se postula como actor clave para dar la llave de gobierno a Netanyahu.

BRASIL ELECCIONES

Bolsonaro da a entender que admite la derrota y desautoriza a los camioneros

Brasilia. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dio a entender este martes que admite su derrota electoral, aunque sin ser del todo explícito, y desautorizó los métodos de los camioneros que bloquean carreteras y piden un golpe militar frente a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, unas 45 horas después de la confirmación del resultado de las elecciones del pasado domingo, rompió el silencio con un discurso de cuatro minutos en el que agradeció los votos que recibió, pero no hizo alusión al resultado, no reconoció su derrota ante el líder progresista, ya proclamado como presidente electo. Posteriormente, el ministro de la Presidencia, Ciro Nogueira, responsable del proceso de transición, sí se refirió a Lula como "presidente electo" y anunció el inicio del proceso de transición.

BRASIL ELECCIONES

Camioneros desafían la democracia en Brasil: "Intervención militar ya"

Río de Janeiro. Con biblias en las manos y arropados con banderas de Brasil, grupos de camioneros, seguidores del presidente Jair Bolsonaro, siguen bloqueando este martes varias carreteras en el país con un pedido: "Intervención militar ya". Aunque la tendencia es a la baja, todavía hay más de 200 puntos con bloqueos totales o parciales activos en varios estados del país, incluidos los tres más poblados: Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais.

DINAMARCA ELECCIONES

Centroizquierda repite triunfo en Dinamarca y nuevo partido puede ser árbitro

Copenhague. El bloque de centroizquierda de la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, ganó las elecciones legislativas del país nórdico pero se quedó a las puertas de la mayoría absoluta, en un panorama político muy fragmentado y con un nuevo partido que puede ejercer de árbitro.Escrutado el 96 % de los votos, el centroizquierda logró el 48,9 % frente al 42 % de la oposición de derecha, lo que se traduciría en 86 escaños. A éstos cabría sumar previsiblemente tres de los cuatro que se reparten los territorios autónomos de las Islas Feroe y Groenlandia, que parece irán a parar a partidos afines.

COREA CONFLICTO

Pionyang lanza tres misiles, uno de los cuales cae cerca de costa surcoreana

Seúl. Corea del Norte disparó hoy miércoles tres misiles balísticos de corto alcance, uno de los cuales cayó a poco más de 50 kilómetros de la costa oriental de Corea del Sur, informó el ejército sureño.Seúl "detectó tres misiles balísticos de corto alcance lanzados por Corea del Norte desde el área de Wonsan, en la provincia de Gangwon, hacia el mar del Este (nombre que recibe el mar de Japón en las dos Coreas) alrededor de las 8.51 (23.51 GMT del martes) de hoy, miércoles 2 de noviembre", detalló en un comunicado el Estado Mayor Conjunto (JCS).

COREA CONFLICTO

Japón reúne a su consejo de seguridad nacional ante alza de tensión en Corea

Tokio. Japón convocó hoy miércoles a su consejo de seguridad nacional, después de que Corea del Norte lanzara varios misiles, uno de los cuales ha caído por primera vez en aguas territoriales del Sur, aumentando enormemente la tensión en la zona."Estos repetidos lanzamientos de misiles con tan alta frecuencia son inaceptables", dijo el primer ministro japonés, Fumio Kishida, desde el Kantei, la residencia y oficina oficial del jefe de gobierno japonés, al convocar la reunión poco después de los lanzamientos "por el aumento de la tensión en la península coreana".

VENEZUELA COLOMBIA

Maduro y Petro se comprometen a seguir trabajando hacia la integración total

Caracas. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Colombia, Gustavo Petro, acordaron este martes, durante una reunión en Caracas, continuar trabajando conjuntamente en diversas áreas, como la economía, el comercio, la migración y la seguridad binacional, entre otras, para ir hacia la integración total. Petro y Maduro se reunieron en privado durante más de dos horas en el palacio presidencial de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en lo que supuso el primer encuentro entre ambos mandatarios, que restablecieron las relaciones diplomáticas en agosto, luego de casi cuatro años.

VENEZUELA COLOMBIA

EEUU pide a Petro promover la democracia y rendición de cuentas en Venezuela

Washington. Estados Unidos pidió este martes a Colombia que promueva la democracia y la rendición de cuentas en Venezuela, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, se reuniera con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas. "Los venezolanos merecen las mismas oportunidades que tienen los colombianos y otros pueblos de la región para elegir de forma democrática a sus líderes", reivindicó un portavoz del Departamento de Estado en declaraciones a EFE.

UCRANIA GUERRA

Putin dice a Erdogan que volverá al acuerdo del grano tras investigación

Moscú. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo ayer martes a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que Moscú estaría dispuesto a reactivar el acuerdo de exportación de cereales de Ucrania tras una investigación del ataque que sufrió su flota del mar Negro en Crimea la semana pasada. "Es necesario realizar una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de ese incidente (ataque a barcos rusos en Sebastopol), y recibir garantías reales de Kiev de que cumplirá estrictamente los acuerdos de Estambul, en particular, en lo que respecta a la inadmisibilidad del uso del corredor humanitario con fines militares", dijo Putin, según un comunicado difundido por el Kremlin.

UCRANIA GUERRA

El magnate Oleg Tinkov también renuncia a la ciudadanía rusa

Moscú. El magnate Oleg Tinkov, que perdió su banco digital Tinkoff por haber criticado a Rusia por la guerra en Ucrania y que se despidió recientemente de Rusia, también ha renunciado a la ciudadanía rusa, según informó ayer martes el empresario. "He tomado la decisión de renunciar a la ciudadanía rusa. No puedo ni quiero que se me asocie con un país fascista que comenzó una guerra con su vecino pacífico y asesina a diario a gente inocente", escribió en su cuenta de Telegram.

TWITTER MUSK

Musk sugiere un "Twitter premium" con precios adaptados según los países

Nueva York. El millonario Elon Musk, propietario único de Twitter desde el pasado jueves, adelantó hoy algunas de sus ideas más esperadas sobre el futuro de la red, y sugirió que la versión "premium" de la red costará 8 dólares, supuestamente en Estados Unidos. En una serie de tuits, aclaró a continuación que ese precio será "ajustado por país, en proporción al poder adquisitivo". La versión llamada Twitter Blue, hasta ahora con escaso éxito y disponible en muy pocos países, tendrá las siguientes ventajas: prioridad en respuestas, menciones y búsquedas, "algo esencial para combatir el spam", facilidades para postear largos vídeos y audios y, por último, "la mitad de publicidad".

ECUADOR VIOLENCIA

Presidente de Ecuador suspende su viaje a EEUU tras atentados con explosivos

Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, suspendió el viaje que tenía previsto realizar esta semana a Estados Unidos, y continuará liderando las acciones de seguridad en el país, en dos de cuyas provincias se registraron atentados con explosivos la madrugada de este martes. Lasso tenía previsto viajar entre el 2 y el 6 de noviembre por asuntos personales a la ciudad de Orlando. En un comunicado, la Presidencia indicó que Lasso "continuará liderando la lucha frontal contra la amenaza que representa para el país el narcotráfico y las bandas organizadas".

EEUU YIHADISTAS

Condenada a 20 años maestra estadounidense que lideró batallón femenino de EI

Washington. La maestra estadounidense Allison Fluke-Ekren, que lideró un batallón femenino del grupo terrorista Estado Islámico (EI), fue condenada este martes a veinte años de cárcel por un tribunal federal en Alexandría (Virginia), en las afueras de Washington, tras admitir que había apoyado a la organización. Durante la audiencia de lectura de la sentencia, el fiscal Raj Parekh describió a Fluke-Ekren, originaria de Kansas, como "la emperatriz del EI" que "lavó el cerebro de jóvenes y las entrenó para morir".

EEUU MÚSICA

Matan de un disparo al rapero estadounidense Takeoff, del grupo Migos

Washington. El rapero estadounidense Takeoff, del grupo Migos, murió la pasada madrugada tras recibir un disparo en una fiesta privada que se celebraba en una bolera de Houston (Texas). Un representante del grupo informó a la prensa local de que el suceso se produjo en torno a las 02.40 de la madrugada durante la noche de la popular celebración estadounidense de Halloween.EFE

